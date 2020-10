Elisabetta Gregoraci che gaffe al GfVip. La De Blanck la corregge così

Giada Oricchio 23 ottobre 2020 a

a

a

Gaffe di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5 e Patrizia De Blanck la corregge.

Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore sbrocca per difendere Nathan Falco

Ieri sera, un videomessaggio di Matilde Brandi agli ex compagni di avventura ha scatenato una lite furiosa nella casa dalla porta rossa. L’ex ballerina ha riservato frecciatine pesanti a Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Stefania Orlando e parole al miele per Elisabetta Gregoraci e il suo gruppo. Zorzi si è inalberato: “Siete dei para**li. Anche se Matilde è una vostra amica dovete ammettere che queste cose a me, Stefania, Guenda e Maria Teresa non le ha mai dette in faccia, quindi non è sincera e vera come ripeteva quando era qui dentro”. La Gregoraci è andata su tutte le furie: “Non sono una para**la! E’ una mia amica, l’adoro e non parlerò mai male di lei. La verità è che qui tu vai d’accordo solo con chi ti lecca il c**o. Se non ti avesse criticato, saresti stato zitto”. Un’ipotesi non vera perché quando Franceska Pepe criticò i gieffini e salutò affettuosamente Zorzi, quest’ultimo la bacchettò: “Non rimanere imprigionata nel tuo personaggio”. Finito il litigio, Elisabetta ha criticato l’influencer con il resto della casa: “Ha reagito così perché lo hanno attaccato nel suo TENDINE d’Achille” e la Contessa: Tallone! Tallone d’Achille”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.