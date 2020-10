Gfvip, Oppini sempre più vicino a Zorzi: strategia o amicizia? Un video lo incastra

Giada Oricchio 22 ottobre 2020 a

Tommaso Zorzi è il concorrente più forte mai visto in cinque edizioni del Grande Fratello Vip per la capacità di creare dinamiche trash dal nulla, per l’abilità di provocare e per la velocità di pensiero nello smascherare i coinquilini. Molti vip non lo sopportano ma fanno buon viso a cattivo gioco perché piace molto al pubblico e perché è un trascinatore nato. Dal suo canto, Tommaso ha stretto un rapporto sincero con Stefania Orlando e le Rutas. Con il passare dei giorni, a loro si è aggiunto Francesco Oppini e Zorzi sembra aver preso una bella cotta a giudicare da quanto confidato a Stefania e Maria Teresa: “E’ un casino, lui è ambiguo, Grande Fratello fa entrare qualcuno perché mi devo assolutamente distrarre”.

E il figlio di Alba Parietti? Il 40enne è etero e fidanzato con Cristina. Inoltre domenica scorsa andò su tutte le furie per uno scherzo: Tommaso gli disse che era innamorato di lui e Oppini reagì molto male. Nella puntata di lunedì fecero pace ma un video che gira sui social non deporrebbe a favore della genuinità di Francesco. Quando Signorini ha chiesto ai vip di schierarsi con la Brandi o con Zorzi, il gieffino è andato vicino all’influencer e a fine puntata ha detto ai componenti della sua stanza: “Anche perché ragazzi fuori sta passando il concetto che siamo un gruppo… vedrete che piano, piano tutta quella stanza lì sarà eliminata… a quel punto visto che sembra un gregge di gente che va contro di là, a quel punto vado lì e faccio vedere che non stiamo insieme. Il gruppo era far vedere a casa che il gruppo non esiste. Lo stesso sembrava che fossimo due gruppi? Eh perché non mi avete seguito su quel discorso, fidati, fidati, bisogna svincolarsi un po’ come ha fatto lui” e in un’altra occasione: “In questo momento chiunque nomini l’altra parte contro di qua secondo me…ciao, ciao”. Elisabetta e Adua hanno osservato che solo per il fatto di aver baciato Tommaso aveva 200.000 follower in più e la Gregoraci: “Domani provo a limonarmi io Tommaso invece di limonarmi Pier”.

I social sono spaccati su Francesco Oppini, mentre Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando nutrono più di una perplessità sul concorrente. Ieri notte, la conduttrice romana ha detto: “Io vorrei metterlo in guardia però è anche giusto che si faccia le sue esperienze. Sono contenta se ha trovato un amico qua dentro, per me è come un figlio” e la Ruta: “Il problema è che noi saremmo felici qualora fosse un’amicizia vera, ma per ora non abbiamo certezza. Ci sono degli interrogativi che scioglierà solo il tempo. Credo che Tommy sia strutturato però. La cosa che mi fa strano è che ho insistito tanto affinché Francesco facesse amicizia con Tommaso… forse questo è il suo modo”. Stefania Orlando, grande protagonista del GFVip 5, è molto protettiva e affezionata a Zorzi e ha rivelato: “Pensare che prima di entrare qui non lo potevo vedere. Io l’ho visto qualche giorno prima, l’ho seguito un po’ come personaggio nei tre-quattro giorni prima che entrassimo noi, poi mi è capitato di dormire con lui e niente.. mi sono innamorata.. mi sono innamorata del suo sguardo, mi ha raccontato un sacco di cose.. e poi mi fa troppo ridere… è un genio!”.

