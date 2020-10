Gfvip: Brandi lancia la bomba e scoppia la lite tra Zorzi e Gregoraci

Giada Oricchio 22 ottobre 2020 a

a

a

Serata di fuoco nella casa dalla porta rossa. Dopo l’aperitivo, il GF ha mandato un video in cui Matilde Brandi aveva un messaggio per gli ex coinquilini. Parole d’affetto per i componenti della stanza arancione: Andrea Zelletta, Adua/Rosalinda, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Petrelli, Francesco Oppini, Massimiliano Morra (con qualche frecciatina) e Patrizia De Blanck. Parole velenose per la stanza blu. Matilde Brandi su Andrea: “Tu sei bello così come sei nella tua semplicità, se devi alzare la voce fallo”, su Dayane: “Sei una donna meravigliosa”, su Francesco: “Sei bravo, ma mi raccomando non perderti per strada, i ragazzi hanno bisogno di te”, su PierPaolo: “Sei onesto e sincero”, su Morra: “Sei dolcissimo ma di un’estrema fragilità, sii sempre te stesso e sorridi sempre”, su Patrizia: “Sei nel mio cuore, le tue lacrime la sera in cui sono uscita mi hanno commosso” e su Elisabetta: “So che non stai passando un bel momento, non dargliela vinta, non fargli raggiungere i loro scopi, forza Eli!”.

Poi la Brandi ha sputato veleno. Su Tommaso Zorzi: “Tommy, il ruolo della primadonna ti viene bene, sei carismatico, ma fatti dare un consiglio da chi è stata primadonna per davvero: a volte bisogna saper fare un passo indietro ed è lì che prendi gli applausi”, pesante su Maria Teresa Ruta: “Adesso che sono uscita si sono completamente spenti i riflettori su di te, la carta del lavoro che ti ho rubato te la sei giocata, le parrucche le hai indossate, pure il rapporto madre-figlia hai cavalcato. Serve un colpo di scena in questo copione perché lo so che il tuo è un copione”.

Maligna ed eccessiva su Guenda Goria: “Te pensi di essere diversa dagli altri, parla di Dante e Leopardi, ma fallo per davvero, fa qualcosa altrimenti resterai sempre la figlia di Maria Teresa Ruta” e cattiva con Stefania Orlando: “Cara Stefania, hai preferito il gioco a un’amicizia, brutta cosa davvero”. Le frecciate della Brandi hanno fatto infuriare Tommaso Zorzi: “Ma è pazza, sta recitando, Lory Del Santo l’ha presa a “The lady”, è di cattivo gusto, è una prac**a. E’ facile fare la clip da casa. Sta recitando una parte male! Il modo in cui ha parlato sembrava una pubblicità delle pentole. Quante volte ripeteva al giorno che era onesta e genuina? E’ la più falsa dei falsi. Se era così vera, queste cose ce le diceva in faccia. Mi sembra di una falsità sconcertante. Mi ha detto che voleva fare l’aperitivo con me e farmi conoscere le sue figlie. Ma chi te se inc**a. Sono contento che ha fatto questi video perché esce per la str**za che è e chi la difende è un parac**o”.

Maria Teresa Ruta ha ammesso che la Brandi non le aveva mai detto quelle cose: “E’ stata coerente con il suo personaggio anche se mi aveva abbracciato invitandomi a fare l’aperitivo con lei, ma è uscita e gli rode un po’ il c**o” e Stefania: “Anche lei si è scelta le sue amicizie qui dentro, perché io no? Nel gioco ha preferito altre persone e quindi ha messo il gioco davanti alla nostra conoscenza di vecchia data. Perché io non potevo farlo?”. Francesco Oppini ha dato un colpo al cerchio alla botte: “Per me è stata coerente, sono gli autori che le hanno detto di caricare. Qui c’è chi recita di più a favore di telecamere e chi meno, ma non è essere falsi, è un modo d’essere”.

Zorzi non si è calmato e ha dato dei “para**li” ai coinquilini: “Se non dite che Matilde ha detto delle cose offensive siete dei para**li. Ha sbagliato indipendentemente dalla vostra amicizia”. Frasi che hanno scatenato un litigio con Elisabetta Gregoraci: “Ti dobbiamo sempre dire che sei bello, bravo, gentile e figo. Io non sono paracu*a. Ma come posso parlare male di Matilde che la adoro?! Non lo farò mai! Tu sei un paraculo, ti rode il c**o perché ha parlato male di te. Perché devo dire che ha sbagliato? Io dico il ca**o che mi pare. Ma pensa te! Tu vai d’accordo solo con quelli che ti leccano il c**o dalla mattina alla sera. Devi rompere i cog***ni a me. Non me ne frega un ca**o di quello che pensi Zorzi. Tu non sei normale! Ma come ti permetti? Non me ne frega un ca**o del tuo giudizio. Dico il ca**o che mi pare e non quello che vuoi te. La verità è che te sei arrabbiato per altre cose. Hai detto delle grandissime stron**te e sono sicura che se Matilde non avesse toccato te avrebbe fatto finta di niente”. Tommaso ha insistito: “Il fatto che sia tua amica non significa che non abbia sbagliato. Sei para**la. E io non lo sono perché altrimenti non litigherei con te! Sono qui dentro proprio perché non li ho fatti mai i passi indietro, se li avessi fatti qui sarebbe stato tutto molto noioso. I passi indietro li faccio quando dico io, non quando me lo dice Matilde Brandi.

Se ne va Matilde e i gruppi si sciolgono, forse perché la stro**a era Matilde”. Stefania Orlando ha osservato in modo pacato: “E’ uscita dicendo ‘ti offro l’aperitivo perché sei una bella persona’. Devo credere alla Matilde che mi abbraccia e mi dice che mi vuole bene o a questa del video messaggio? Queste cose non ce l’ha mai dette in faccia”. Reazione lapidaria di Patrizia De Blanck: “Con Guenda ha esagerato, è l’unica che può davvero arrabbiarsi. Trovo che su di lei abbia detto cose che non sono vere. Tutti voi invece non dovete rompere i co**ioni perché sono cose che più o meno sapevate. Se lei avesse parlato bene di Tommy e male degli altri, lui non avrebbe difeso nessuno”. Zorzi ha avuto un battibecco anche con Oppini: “Era in linea con quello che pensava, non con quello che ha detto. Questa spavalderia la tiri fuori qui non a casa tua. Da quando era andata via c’era una bella situazione e invece adesso stiamo litigando. A lei piace fare queste cose. Tu sei un para**lo perché prendi posizioni da para**lo” e Francesco: “Hai alzato un polverone che non era necessario, devi capire dove fermarti, te lo dico da amico, capisco che hai 25 anni, ma a 40 le cose sono diverse. L’unica cosa sbagliata l’ha detta su Guenda, è stata invogliata a dire queste cose”. Alla fine, tutti i vip, tranne Elisabetta, hanno convenuto che Matilde Brandi ha sbagliato ad attaccare Guenda in quel modo e che Tommaso ha toppato a giudicarli come dei “para**li”. E mentre gli altri continuavano a scannarsi (battibecco Gregoraci-Andrea), Zorzi se n'è andato a dormire.

Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore sbrocca per difendere Nathan Falco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.