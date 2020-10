Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore sbrocca per difendere Nathan Falco

Giada Oricchio 22 ottobre 2020 a

Flavio Briatore scende in campo in difesa dell'ex moglie Elisabetta Gregoraci, controversa concorrente del GFVIP 5, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Dopo un'intervista pungente per puntualizzare alcune dichiarazioni poco lusinghiere della Gregoraci e dopo una lettera-avviso in cui stemperava i toni ma sottolineava: "Nostro figlio a casa ti guarda", l'imprenditore piemontese ha deciso di intervenire di nuovo per tutelare la sua famiglia.

Nel corso dell'ultima puntata del GFVip, la Gregoraci è finita nell'occhio del ciclone per un gesto: una serie di colpetti sul cuore. Per il pubblico si tratta di un messaggio in codice nei confronti della presunta fiamma Stefano Coletti, pilota residente a Monte Carlo e pertanto sta illudendo Pierpaolo Petrelli; per la diretta interessata invece è solo un gesto affettuoso concordato con un gruppo di amiche e amici per dir loro che li pensa all'interno della casa di Cinecittà. La conduttrice ha smentito di avere un amore in corso specificando di essere entrata da single anche se "c'è qualcuno che mi pensa". A "Mattino 5", l'ex Miss Italia Arianna David, che si dichiara amica della Gregoraci, ha confermato la frequentazione con Coletti mandando su tutte le furie Flavio Briatore che ha pubblicato un post al vetriolo sul suo profilo Instagram: foto della David con la scritta: "Per due minuti di pubblicità ci si inventa di tutto" e ancora: "La signora in oggetto va in TV, parla ai giornali e sostenendo di essere un'amica, si permette di esprimere giudizi e opinioni su di me e sulla mia sfera privata. Tutte invenzioni e fantasie. La signora l'ho conosciuta molti anni fa in Sardegna. Non è mai stata mia amica e posso dire con certezza che non lo è neanche della mia ex moglie Elisabetta Gregoraci. La invito a cercare altri modi per mettersi in luce". Arianna David, oggi a "Mattino 5", ha replicato alle accuse di visibilità da parte di Briatore e dell'amica avvocato della presentatrice calabrese: "Flavio mi conosce molto bene, il mio ex marito era in società con lui. Avevamo un tavolo fisso nel privè del Billionaire. Per me è Flavio, non Briatore. È vero che non vi vediamo da anni. Ma ho una chat lunghissima con Elisabetta che dimostra la nostra amicizia. Abbiamo messaggiato fino alla sera prima che entrasse nella casa e le ho detto che l'avrei sempre difesa. Mi ha risposto con 'ti adoro'. Tutto dimostrabile".

