Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e la confessione pesantissima su Francesco Oppini

Giada Oricchio 21 ottobre 2020 a

a

a

Tommaso Zorzi, il concorrente più amato del GFvip 5, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha un debole per Francesco Oppini? Zorzi ha stretto un buon rapporto con Francesco Oppini anche se non nega di trovarlo ambiguo: “A volte mi sembra che stia dalla mia parte, altre volte no, non lo capisco fino in fondo” ha detto qualche giorno fa. I due gieffini stanno spesso insieme e hanno archiviato senza rancore anche lo scherzo dell’influencer al figlio di Alba Parietti. In quell’occasione Tommaso dichiarò di essersi innamorato di lui, ma Francesco, etero e fidanzato, non la prese bene. Zorzi disse che era solo una battuta però a giudicare dalla chiacchierata di stanotte con Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta c’è un fondamento di verità.

Ieri sera, Oppini e Zorzi hanno trascorso diverso tempo insieme tra giudizi sui c***i dei ragazzi della casa (il GF li ha censurati subito), momenti di malinconia e attimi divertenti. Poi durante la notte, Francesco è andato nella stanza blu dove dormono Tommaso, Stefania e Maria Teresa con Guenda, per dare la buonanotte e la Ruta scherzando. Ma non troppo: “Trovi ogni scusa per venire qui da noi”.

Dalla lite al bacio: Oppini e Zorzi, chi è la vera coppia del GF

Quando Oppini è uscito per tornare in camera sua, Tommaso Zorzi si è lasciato andare a una confessione molto intima riportata fedelmente dal sito “Biccy.it”: “Non sono molto sereno. Lo vedo un po’ ambiguo, vero? Per questo sto così. Grande Fratello ti prego non sto vivendo dei bei momenti, ti prego fammi distogliere l’attenzione, fate entrare qualcuno. Dovete fare come con i cani, dovete darmi un altro osso. Mi avete nascosto il fischietto, adesso mi date la palla per cortesia? Io non ho fortuna in amore, mi ha sempre trovato l’amore ahahah certo. Anche Guenda non ha fortuna come me, ma almeno lei quaglia, conclude qualcosa. Io nella vita passata ero sicuramente qualcuno di orrendo e quindi sto scontando il karma. Sarò stato un traditore seriale, una persona orribile, non mi merito questo destino in amore”.

Stefania Orlando, legatissima a Tommaso, ha risposto: “Tommy io mi innamorerei senza problemi di te. Se fossi un uomo ci proverei, te lo dico. Sei bello, intelligente, hai un sorriso pazzesco, mi piaceresti sicuro”, stessa considerazione da parte di Maria Teresa Ruta. Zorzi ha ripetuto: “Ho bisogno che entri un ragazzo per distogliermi l’attenzione. Il focus va cambiato assolutamente,altrimenti è un casino. La cosa è ambigua” e Stefania: “Ti capisco”. I social, in particolare Twitter, avevano ipotizzato che Zorzi provasse qualcosa di diverso dall’amicizia per Oppini e temono che l’influencer sia vicino a una cocente delusione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.