Al Gfvip entrano nuovi concorrenti: pronti Bettarini e Malgioglio

Giada Oricchio 16 ottobre 2020 a

a

a

Nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip 5. In pole position Stefano Bettarini e Cristiano Malgioglio. Il nome dell'ex marito di Simona Ventura è un'anticipazione del sito "davidemaggio.it", mentre quello di Malgioglio è un'esclusiva di "biccy.it". Bettarini ha già preso parte alla prima edizione del Grande Fratello Vip e non fece una gran bella figura perché non si dissociò dalle frasi violente che Clemente Russo pronunciò contro la Ventura (e per le quali fu squalificato, nda). Inoltre, l'ex calciatore ha avuto un flirt con Dayane Mello che non gli ha lasciato un bel ricordo.

Per quanto riguarda Malgioglio, è da tempo che si ipotizza un suo rientro nella casa dalla porta rossa dato il successo del GFVIP 2. A inizio settimana, Alfonso Signorini ha dichiarato a "Casa Chi", il programma web sul reality show, che "Zorzi sarà accontentato. Ha chiesto un vip omosessuale con cui rapportarsi. Entrerà un vip molto gay". Non saranno gli unici ingressi. Si sussurra anche di una vip donna il cui nome è ancora top secret.

Zorzi litiga con Matilde Brandi. A rischio squalifica?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.