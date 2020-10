Non so dove prendeva i soldi. L'ex di Franceska Pepe sgancia la bomba

Francesco Fredella 14 ottobre 2020 a

Due indizi fanno una prova. Nel gossip, spesso, è proprio così. Prima la spifferata di Signorini sulla Pepe - che sarebbe stata mollata da un ex perché spendeva molto. Poi le dichiarazioni choc di un altro ex fidanzato della gieffina: Gianluigi Tumoletti (la sua storia con la Pepe è andata avanti dal 2013 al 2016). “Francesca mi ha fatto soffrire. Non vivevamo insieme, ma siamo stati fidanzati a lungo. In quel periodo facevo il cameriere. Oggi il manager in una discoteca”, racconta Gianluigi. “Abbiamo parlato di quello che è accaduto nella casa, ma non del nostro rapporto appena è uscita dal Grande Fratello vip.”

Ma la vera notizia choc resta legata al tenore di vita che, diversi anni fa, conduceva Franceska Pepe. La conferma stavolta arriva proprio dal suo ex, che vuota il sacco. “Viveva con gioielli, scarpe e borse costosissime. Non ho mai capito come facesse a condurre una vita così lussuosa. Io lavoravo come cameriere e certamente non potevo permettermi regali o altro. Spariva per lunghi periodi. Insomma per lei ho sofferto molto”, continua l’ex Gianluigi. Per lui è una storia morta e sepolta. “Ci siamo sentiti un po’ di settimane fa quando lei è uscita dalla casa. Non cerco pubblicità e non tornerei mai con lei: ho sofferto abbastanza”, conclude.

