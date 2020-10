Zorzi litiga con Matilde Brandi. A rischio squalifica?

Giada Oricchio 14 ottobre 2020 a

Faccia a faccia al GFVIP 5 tra Tommaso Zorzi e Matilde Brandi: "Sei falsa". Poi l'influencer indaga sul termine "fr***o" pronunciato dall'ex ballerina con i social che invocano la squalifica.

L'avventura nella casa dalla porta rossa si è messa male per Matilde Brandi - in nomination con Guenda e Stefania - che in più occasioni ha avute uscite infelici e fuori luogo. Ieri mattina ha cercato la lite con Maria Teresa Ruta: "A 60 anni ci sono dei limiti, non può fare Sailor Moon. Deve essere di esempio". La giornalista, dal canto suo, ha replicato che vuole vivere la vita a modo suo senza dispensare insegnamenti. Tommaso Zorzi è convinto che la Brandi abbia rosicato parecchio quando il pubblico al televoto ha messo la Ruta tra gli immuni e le ha fatto notare: "Non è che sei invidiosa perché lei ha quel protagonismo che vorresti avere tu?". Nel pomeriggio, Zorzi è tornato all'attacco: "Io ho visto che ti sei distaccata. Percepisco che sei falsa, non mi arrivi limpida. È inutile che fingi, piuttosto dimmi ‘mi stai sul cavolo. Se mi stai sul ca**o tu? Eh beh, un po' sì dopo quello che mi hai detto". La Brandi ha ammesso che al di là delle imitazioni, non trova un punto di contatto e poi: "Ma dici che non sono vera per la storia di Adua? Io la difendersi ancora, lei ha pasticciato, ma non è una bugiarda". E qui Tommaso l'ha incalzata più volte ricostruendo con precisione la puntata in cui Matilde e Dayane avevano mentito per coprire Adua. Davanti alla precisione di Zorzi, Matilde ha detto una bugia: “Io avevo capito ‘è lei’, non ‘è gay’. Pensavo si riferisse a ‘è lei’ la fidanzata di lui. L'ho capito dal labiale di Dayane, quello c'è...", ma Tommaso: “Io non ti credo, per me menti anche ora. Quello che dici è ridicolo, in puntata vi siete guardate sconvolte”. E ha ragione perché quella famigerata sera, Matilde disse a Adua: "Diglielo, tanto a Dayane puoi dirlo..." e subito dopo l'attrice sussurrò che Morra era gay. Dunque, la Brandi era già a conoscenza del segreto, infondato data la successiva smentita del diretto interessato, e disse: "Ecco perché c'era in lui qualcosa che non mi piaceva". A cosa alludeva? Al fatto che fosse omosessuale o che fosse una persona non sincera? Ieri, la discussione è andata avanti con Tommaso che ha ricordato: “Ti hanno fatto una domanda diretta e se sei così vera potevi dire la verità. Per me sei una parac**a. Sei tu che volevi sapere perché ti ritengo falsa e te l'ho detto. Potresti ammettere che non mi sopporti". La Brandi ha risposto: "Basta quella storia. Tommà si sono chiariti loro due, basta dai. Non è vero che mi stai antipatico, a me dispiace, te lo dico con il cuore in mano, forse non è nato un feeling”. Tommaso però non ha mollato: "È chiaro che non mi stai simpatica. Quando ti rivolgi a me o Maria Teresa hai sempre una punta di acido o di stizza nella voce. Io non ti ho fatto niente, non sei simpatica. Mi hai fatto due sclerate senza motivo. Questa roba tra me e te non è partita da me, ma da te" e la Brandi alzando la voce: "Non mi risulta. E non vuoi capire che io quell'atteggiamento ce l'ho anche con le mie figlie. Va bene, non sei mio figlio però sono così anche nel mio quotidiano. Poi una volta ho sclerato perché avevi detto una cosa non vera" e Tommaso: "Non sono tenuto a smazzarmi i tuoi scleri. Se non ci ho portato mia madre a sclerare così in 25 anni, sicuramente non ci ho portato te in due settimane. È il tuo modo di fare? E te lo tieni per te!". L'ex ballerina ha ribattuto: "E pure te, a Tomma'. Hai un modo di fare pesante" e Zorzi: "Ma io non ho mai sclerato. Ci sono tante cose nel tuo comportamento che non mi tornano, che ho trovato incoerenti con me e con gli altri. Ti ripeto che mi arrivi come falsa". Matilde Brandi ha preferito chiudere la querelle, ma solo in apparenza perché ha continuato a lamentarsi del coinquilino con Dayane e Andrea Zelletta. Tuttavia il fuoco arde sotto la cenere perché l'influencer milanese è deciso a smascherare la Brandi che più di una volta ha usato il termine "fro**o" (sarebbe dovuta scattare la squalifica, nda). Zorzi è andato in giardino da Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando e ha chiesto: "Ragazze è possibile che lei abbia usato la parola fr***o?", le due donne hanno risposto in coro di no, ma il ragazzo ha insistito: "A me sembra che lei a un certo punto abbia detto 'a me non frega niente se lei è lesbica, quell fr***o'" e la Ruta: "Ah sì in quel senso...", "Ha usata o no quella parola lì? Perché io credo di averlo sentito" ha ribattuto Zorzi e Maria Teresa: "Lesbica lo ricordo, l'altra parola non la ricordo. Però è successo perché io ho fatto una battuta su Massimiliano e lei ha risposto però non ricordo se l'ha detto". In realtà dai video che circolano sul web, non c'è ombra di dubbio. La Brandi ha usato il termine dispregiativo per ben due volte e se n'è anche accorta perché alla Ruta disse: "Accidenti cosa mi fai dire?!". E i social chiedono la squalifica.

