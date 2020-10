Ruta e Brandi ai ferri corti: non può fare Sailor Moon

Giada Oricchio 13 ottobre 2020 a

Tensione alle stelle nella casa del GFVip 5. Matilde Brandi cerca il litigio con Maria Teresa Ruta che però la rimbalza, mentre Twitter insorge contro l'ex ballerina per alcune dichiarazioni ambigue verso Tommaso Zorzi. Questa mattina, la Brandi era pronta a scatenare il litigio per smaltire le scorie della nona puntata del reality show e appena alzata ha attaccato la Ruta: "Balla la mattina e mi dà fastidio". Stefania e Tommaso le hanno fatto notare che non fa rumore, ma l'ex ballerina: "Tutti dicono la loro e io non posso dire la mia? A me dà fastidio". Poi ha avuto una crisi di pianto: "Il senso della vita è che vanno avanti i non giusti. I furbi vanno avanti, la meritocrazia non esiste". Andrea Zelletta l'ha accarezzata: "È inca**ata nera, le devo fare tante camomille. Devi stare più serena e non passare dalla parte del torto per quella". La Brandi ha proseguito: "Quattro mesi fa piangevo per mio padre, ora per queste ca**ate. Io ho solo detto a Maria Teresa che dobbiamo essere di esempio. Che ho detto di sbagliato?!", Stefania Orlando ha sottolineato: "Tu hai detto la tua opinione, lei la sua ed è diversa, ognuno è responsabile delle proprie azioni e ognuno ha il suo punto di vista" e Tommaso: "Scusa se mi permetto, ma anche Maria Teresa che dice di non voler essere un esempio, paradossalmente sta dando un esempio. Non credo che sarete mai amiche. Lei non ti ha nominato e questa è una cosa bella, non può essere travisata. A te dà fastidio che faccia Sailor Moon sotto le telecamere e secondo te non può farlo perché ha 60 anni? E chi lo ha detto?! Ti assicuro che lei è così anche senza le telecamere. Io l'ho vista a Pechino Express ed è così. Forse ti dà fastidio perché ha quel protagonismo che vorresti avere tu".

Per la Brandi a 60 anni ci sono dei limiti e in quel momento è sopraggiunta Maria Teresa Ruta che ha rifiutato l'invito a sedersi con il gruppo per non innescare il diverbio: "Ascolto anche da qua. Ne ho sentite abbastanza per stamattina e ho una certa sopportabilità. Soprattutto dopo quello che mi ha detto Matilde ieri sera in bagno, ma che forse non vuole che ripeta pubblicamente", l'interessata ha ribattuto: "Parla pure, nemmeno mi ricordo" e la Ruta l'ha sputtanata: "Mi ha preso in disparte in bagno senza microfoni e mi ha detto 'ho capito, se è questo che vogliono, ci organizziamo e litighiamo'. Io non recito. Siamo profondamente diverse. Che due co***oni. Continua a sparlare di me senza di me". Matilde ha abbozzato e poco dopo ha detto a Zelletta: "Era per dire, non lo pensavo davvero di fingere la lite, si sta inventando le cose. Sembra che sta a fare il gioco della vita. Mi provoca in modo sottile". La Orlando le ha mosso un appunto: "Stai pensando troppo a Maria Teresa, che te frega?! Pensa all'esempio che dai tu altrimenti passi per la maestrina che vuole insegnare la vita a una donna più grande. Pensa per te, che ti frega di cosa fa lei. Te lo dico da amica, a lungo andare sembra che te voglia mettere bocca sulla vita di un'altra persona". In nottata, Matilde Brandi ne ha avute anche per Tommaso Zorzi: "Accusa noi, ma lui ha il suo gruppo. Sta con Stefania, Guenda e Maria Teresa perché lo fanno sentire quello che è. Ridono, gli fanno fare le sfilate, gli fanno mettere i tacchi... Capito?". Una frase che secondo Twitter indica una velata omofobia da parte di Matilde Brandi. Chissà se in puntata si difenderà con la frase: "Ho tanti amici gay".

