Proposta di matrimonio a sorpresa al GfVip. Il blitz fuori dalla Casa

Profumo di fiori d'arancio al GF: Myriam Catania ha detto sì. Ieri pomeriggio, la doppiatrice e concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha accettato la proposta di matrimonio che il fidanzato e pubblicitario francese Quentin Kammermann, le ha fatto con il megafono fuori alle mura di Cinecittà, dove si trova la casa del GF. Myriam Catania ha accettato con grande entusiasmo la richiesta del padre di suo figlio e ha urlato: "Sì, sì". Tuttavia il momento non si è visto perché la regia ha preferito censurare, probabilmente per mostrare le inedite immagini venerdì durante l'ottava puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Non era la prima volta che Quentin tentava di chiedere la sua mano fuori a Cinecittà, ma dopo alcuni tentativi andati a vuoto, ha centrato l'obiettivo. Myriam Catania, figlia della sorella di Simona Izzo, è stata già sposata con Luca Argentero.

