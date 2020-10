Al GfVip Franceska Pepe fuori tra liti e urla. Myriam, Ruta e Morra in nomination

Giada Oricchio 06 ottobre 2020 a

Franceska Pepe è l’eliminata della settima puntata del Grande Fratello Vip 5. In nomination Myriam Catania, Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra. Sceneggiata di Adua Del Vesco, mentre Matilde Brandi impazzisce e inveisce contro Tommaso Zorzi. Lettera diplomatica di Flavio Briatore all’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Alfonso Signorini parte a bomba elogiando Guenda per aver parlato di Dante: “Hai ricordato la storia d’amore di Paolo e Francesca nel sesto canto della Divina Commedia, brava, grazie, quest’anno ricorrono i 700 anni dalla sua scomparsa”. Rimandato: è il quinto canto.

GFVip, Message in the bottle

Dopo la velenosa intervista a “Il Fatto Quotidiano” e il warning di venerdì scorso, Flavio Briatore ha scritto a Elisabetta una letterina-ina-ina che profuma di “avvocatoooo”: affetto, passato da valorizzare e tutela del figlio. Tra le righe si capisce che Briatore si atterrà al silenzio e la esorta a fare altrettanto. Per ora sotterra l’ascia di guerra, ma la Gregoraci, che conosce i suoi polli, commenta gelida: “Parte sempre tutto da lui, deve stare un po’ zitto, io mi difendo e basta. Diciamo che finalmente qualcuno l’ha ben consigliato”.

La verità di Colombina

Dopo il segreto di Pulcinella, ecco la verità di Colombina. Adua, vestita come Santa Maria Goretti ché l’abito fa la monaca, ha deciso di vuotare il sacco. Dopo un breve recap sulle bugie e le lacrime di coccodrillo della “vergine della valle” (cit. de Blanck), Signorini interroga Zorzi che ribadisce: “Mi ha detto che Morra era gay in albergo”, Adua nega: “Fai schifo, io non ti ho detto nulla in albergo, non ci potevamo vedere. Non mi lascio usare da te, stai zitto, sei un falso”. In contemporanea, Adua che inventa, finge e non ricorda, viene smascherata dal custode del cellulare di Zorzi che pubblica su Instagram la chat con la Del Vesco durante l’isolamento in hotel. Ancora una volta è stata un po' pinocchietta: ha davvero aperto la porta della camera a Tommaso. Massimiliano Morra la brucia sul tempo: “La storia tra me e Adua non c’è mai stata”. Lo scoop si sgonfia, però la fontanella Del Vesco ci prova ancora: “Quando mi sono approcciata al mondo dello spettacolo, la mia ingenuità mi ha fatto accettare dei compromessi, ho vissuto tante favole tutte di cartone e ho indossato tante maschere. Sono stata usata, molto usata da queste persone e il prezzo pagato è stata la mia non felicità”. Non che lo abbia fatto con lo spirito di Giovanna D’Arco, il tornaconto erano le ambitissime fiction. Morra ribadisce di non essere omosessuale e lancia una frecciatina: “Lo sai benissimo che non lo sono e non voglio scendere nei dettagli, ma ci siamo capiti, hai le prove che non è vero”. Nonostante tutto, non le toglie il saluto. Nello scontro con Tommaso Zorzi, Adua cambia volto: da Madonnina infilzata a Maleficent. Una secchiata d’acqua di Alfonso Signorini spegne il caso: “Diciamo che un parte del mondo dello spettacolo ragionava alla vecchia maniera, qualcuno inventava storie per il lancio di fiction e film. La vostra colpa è stata prestarvi a questi teatrini, è un concorso di colpa. Siete entrati con due maschere e siete usciti come due persone. Avete vinto tutti e due”. In verità, la siciliana non è poi così serena perché teme l’eliminazione più di una querela. Nei fuori onda con tono freddo e sprezzante consiglia Matilde: “State molto attenti perché lui è schifoso, molto schifoso. Vuole sfruttare la mia situazione per mettersi in evidenza. Buona sì, ma fessa no” e torna a puntare il dito contro il sistema: “Se potessi parlare smuoverei l’Apocalisse. Meglio che sto zitta altrimenti faccio crollare il mondo della tv”. A levare un po’ di melassa ci pensa Antonella Elia: “Adua non sei la vittima, ma la strega. Quello che hai fatto nella tua vita ti è tornato utile, perché sputare nel piatto dove hai mangiato?” e la Del Vesco: “Non mi è servito, non è stato valorizzato il mio lavoro di attrice. Sembra che abbia avuto tanti uomini, invece ne ho avuto uno solo”.

Colpo di scena al GfVip, Briatore scrive alla Gregoraci. E scoppia il caso De Blanck

Dayane, la cercatrice d’oro del GFVip

Dayane Mello le prova tutte pur di avere una clip in diretta: sgrana qualunque cosa, cavalca un grande amore inesistente con Mario Balotelli, snocciola la sua vita privata, cerca un ragazzo single con cui ricamare un flirt. La preda era Francesco Oppini che, messo al corrente della strategia sotterranea di Dayane, la sora camilla, tutti la vogliono, nessuno la piglia, la fulmina: “Qualcuno qui ha pestato una ca**a”.

Il mistero Zorzi

Odi et amo. Tommaso Zorzi è molto amato dai social e molto odiato da chi lo conosce di persona. Baffetto da sparviero, è il nuovo Enzo Paolo Turchi a causa delle emorroidi: non ha tregua se non quando la sua spigolosità va a sbattere contro la famiglia. Rivela di aver sofferto per l’abbandono del padre dopo il divorzio e dice di adorare la mamma. Ma pur strizzando gli occhi non piange e torna dai coinquilini mentre la mamma, in collegamento, gli parla ancora.

Franceska Pepe eliminata dal GFvip

Franceska è fuori dal GFVip al termine di un testa a testa con Adua (17,9% contro il 17,8%). Twitter incrocia le dita affinché abbia il biglietto di ritorno (anche farlocco), ma all'1.17 è definitivamente eliminata. Che perdita! Memorabile il commento di Zorzi quando è stato salvato: “Mi si è sciolta un’emorroide”.

Matilde Brandi mental breakdown

La sorpresa per Adua è la sorella alla quale ribadisce: “Sono stata l’unica denunciare un sistema che nessuno aveva il coraggio di denunciare, mi sono fatta carico di una cosa più grande” (ha sfruttato anche il tema dell’anoressia per suscitare commiserazione e compassione). Intanto Matilde esplodeva come un timballo contro Zorzi che aveva fatto ironia: “Mi sembra tutta una telenovela, sarà il fidanzatino di Casablanca?”. La Brandi avvampa e urla: “Basta! Hai rotto il ca**o, la tua è una battuta infelice. Tu puoi rompere il ca**o e io non posso? Sono due settimane che rompi il ca**o. Posso dire la mia? O puoi parlare solo tu? Non offendere Adua, niente battute, poverina, tu non sai cosa c’è nel suo passato. Tu hai sbagliato a dire quella cosa in confessionale di Morra”, l’influencer rimane basito: “Era una battuta, non ti è piaciuta? Beh, gli altri ridevano. Ho sbagliato? Parli tu di ipocrisia che lo hai detto davanti alle telecamere e in diretta hai mentito?”. Non è chiaro perché Dayane spifferi: “E’ stata messa in questo gioco, non l’ha voluto lei”. Matilde è quella che dopo aver coperto le bugie di Adua le ha detto "salviamo il salvabile, facciamoci proteggere dalla produzione” e ha continuato a difenderla ignara che la messinese abbia offeso anche lei e Dayane con Francesco Oppini. Quando il gruppo si ricongiunge, Matilde riferisce tutto a Adua: “Urlavamo? Ho fatto quello che dovevo fare”, “Ah gliel’hai cantate, brava, bene” chiosa la siciliana dal dente avvelenato. La piazzata pesciarola della Brandi continua ancora per 10 minuti anche se nel post puntata cambierà atteggiamento con Zorzi e inizierà a dire che nutre i primi dubbi sulla trasparenza dell’opaca Adua. Dopo aver sgranato il rosario e piagnucolato tutta l’acqua di Lourdes pur di non farsi eliminare, il viso di Adua si trasfigura in un musetto impudente e indisponente, rialza la cresta e intima a Tommaso: “Parli di me per avere visibilità, taci!”, ma quello: “Non sei mica Claudia Schiffer! Se aspettavo te per crescere, stavo fresco, ma chi sei? Non posso dire che non è una telenovela? Sono l'unico che pensa che sembri una telenovela? E non lo posso dire sennò Adua si offende? E’ una telenovela”, la Ruta e la de Blanck concordano.

Social contro Signorini

Signorini spoilera la sorpresa della sorella a Rosalinda/Adua e ammette: “Gli autori mi hanno spellato vivo, non ho ancora imparato a fare bene questo lavoro”. L’ha servita su un piatto d’argento a Twitter: “Oh finalmente ha detto una cosa giusta!”.

La “gaia” leggerezza

L’esternazione di Patrizia de Blanck: “Oggi ho la voce da gay, da fr***o” non ha alcuna conseguenza perché secondo Alfonso Signorini: “L’espressione è infelice, ma l’hai rivolta a te stessa e non a una terza persona per questo non è stata presa in considerazione la squalifica però dovete comprendere una volta per tutte che non si possono usare certi termini. Trovo tutto questo pesante perché nonostante le raccomandazioni ci ricascate sempre”. La nobildonna si giustifica con l’odiosa frase: “Ho tanti amici gay e in passato non era una parola discriminatoria”. Ma Signorini rivela: “Quando ero piccolo ho pianto per quella parola con la faccia sotto il cuscino”.

Immuni e nomination

Gli immuni sono i 5 “comodini” Elisabetta, Enock, Pierpaolo, Francesco e Andrea. In nomination vanno Myriam Catania (7 voti), Maria Teresa Ruta (3) Massimiliano Morra (3). Adua sceglie Tommaso che ricambia sputtanandola: “E pensare che mi veva detto che non mi nominava”. Il meno votato di “Chi vuoi salvare?” andrà di default al televoto di venerdì.

