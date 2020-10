Colpo di scena al GfVip, Briatore scrive alla Gregoraci. E scoppia il caso De Blanck

Giada Oricchio 05 ottobre 2020 a

Colpo di scena al Grande Fratello Vip 5: Flavio Briatore scrive a Elisabetta Gregoraci. La settima puntata del reality show, in onda questa sera su Canale 5, si preannuncia scoppiettante e durissima. Dopo la lettera dell'avvocato e la critica intervista a "Il Fatto Quotidiano", Flavio Briatore fa di nuovo irruzione al GFVIP. Il sito "Tvblog" ha rivelato che l'imprenditore piemontese ha scritto una lettera personale all'ex moglie e alcuni stralci della missiva saranno letti in diretta dal conduttore Alfonso Signorini. Probabile che si tratti di parole concilianti per il bene del figlio Nathan Falco.

Da capire se il direttore del settimanale "Chi" affronterà anche gli amori segreti della bella calabrese, tema toccato da "Live non è la D'Urso" che ha scoperto un flirt tra la Gregoraci e l'imprenditore Francesco Bettuzzi risalente al 2017.

Ma la diretta di stasera sarà complessa da gestire per il conduttore anche per altri motivi. Signorini dovrà risolvere la questione "de Blanck" che ha usato la parola omofoba e discriminatoria "fr***o", l'enigma Adua Del Vesco che ha promesso "dirò tutta la verità, basta coprire gli altri", l'ipotetica squalifica di Tommaso Zorzi, reo di aver aperto la porta rossa e la paura dei vip per i topi in casa: la Contessa e Stefania Orlando sostengono di averli visti.



