GfVip, alla fine Adua crolla: ho mentito su Morra. E Signorini chiude il caso

Giada Oricchio 05 ottobre 2020 a

Nella settima puntata del Grande Fratello Vip 5, Adua Del Vesco crolla e ammette: “Ho mentito su Massimiliano Morra”, l’attore gioca d’anticipo: “La storia d’amore tra me e lei era finta”. Finisce a tarallucci e vino. Ma nei fuori onda Adua attacca a testa bassa: "Se parlo io, si scatena l'Apocalisse, crolla il mondo della tv".

Alfonso Signorini chiama Adua, di nero bardata, in confessionale dopo aver sottolineato che venerdì scorso ha detto una bugia su Massimiliano Morra. Parte un riassunto sulle bugie e le lacrime di coccodrillo della “vergine della valle” (cit. de Blanck), Signorini interroga Zorzi che ribadisce: “Mi ha detto che Morra era gay in albergo! Io non ho mentito, l’outing agli altri non si fa, è una legge non scritta del mio mondo”, ma Adua dice una nuova bugia: “Sì, fa schifo, io non ti ho detto nulla in albergo, non ci potevamo vedere. Non mi lascio usare da te, stai zitto, sei un falso, lo fai per crescere, per visibilità” e si dà alla teologia spiccia: “Scagli la prima pietra chi è senza peccato”. Zorzi ha gioco facile: “Ma chi ti usa amore? ma chi sei? mica sei Claudia Schiffer che la gente ti usa. Giustamente aspettavo te per emergere”. In contemporanea, Adua che inventa, finge e nega, viene smascherata dal custode del cellulare di Zorzi che pubblica la chat con la Del Vesco poco prima di entrare nella casa. Ancora una volta è stata un po' pinocchietta: la chat conferma che ha davvero aperto la porta della sua camera d'hotel a Tommaso. Senza contare che la sorella ha dichiarato a "Live - non è la D'Urso" che l'incontro c'è stato, ma su invito di Zorzi. Massimiliano Morra però buca il pallone alla finta ex: “La storia tra me e Adua non c’è mai stata sostanzialmente”.

Lo scoop si sgonfia però la Del Vesco con il faccino piangente ci prova ancora: “Quando mi sono approcciata al mondo dello spettacolo, la mia ingenuità mi ha fatto accettare dei compromessi, ho vissuto tante favole tutte di cartone e ho indossato tante maschere. Sono stata usata, molto usata da queste persone e il prezzo pagato è stata la mia non felicità. Massimiliano, a differenza di Gabriel, è stata la persona che più mi ha usato. La nostra storia è stata una favola, ho detto una bugia venerdì sera, avevo detto quello che si è letto (sottotitolato, nda) e me ne prendo la responsabilità. Non posso più portare il peso di queste menzogne e non voglio più portare le maschere che mi hanno messo gli altri. Io ho sbagliato ad accettarle”. Non è che lo abbia fatto gratis, il tornaconto erano le appetite fiction. Morra ribadisce di non essere omosessuale e lancia una frecciatina: “Lo sai benissimo che non sono omosessuale e non voglio scendere nei dettagli, ma ci siamo capiti, hai le prove che non è vero. Sono entrato con le buone intenzioni di fare pace con te e mi colpisci così. E pensare che ti voglio bene”. Adua rivela un altro volto: dalla Madonnina infilzata a Maleficent nello scontro con Tommaso Zorzi che senza mezzi termini le dà della falsa. Basta una secchiata d’acqua di Alfonso Signorini a spegnere il fuoco di paglia: “Diciamo che un parte del mondo dello spettacolo ragionava alla vecchia maniera, come nella Hollywood degli anni ’50, cioè qualcuno inventavano storie per il lancio di fiction e film. La vostra colpa è stata prestarvi a questi teatrini, è un concorso di colpa. La cosa bella di questo programma è che siete entrati con due maschere e siete usciti come due persone. Avete vinto tutti e due”. Massimiliano torna a essere Gabriel e Adua sarà Rosalinda. In verità, la siciliana non è poi così serena e riappacificata con sè stessa.

Nei fuorionda, in attesa dell'esito del televoto, con tono freddo e sprezzante si permette di dare consigli a Matilde (che aveva infangato con "lei e Dayane non sono delle sante, eh") e torna a puntare il dito contro il sistema: "Si permette pure di dare consigli a Matilde: “State molto attenti perché lui è schifoso, molto schifoso. Vuole sfruttare la mia situazione per mettersi in evidenza, lo lascio vivere nella menzogna. Buona sì, ma fessa no. Se potessi parlare smuoverei l’Apocalisse, non posso parlare perché dietro c’è una lettera. Qua la gente è interessata alle emorroidi e non alle storie che hanno rovinato le vite delle persone. Meglio che sto zitta altrimenti faccio crollare il mondo della tv”.



