Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi. Scoppia la bomba sul flirt

"Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi insieme dal 2014. Hanno pure due tatuaggi uguali". A "Mattino 5", arriva lo scoop del fotografo Maurizio Sorge. Intanto Flavio Briatore scrive all'ex moglie concorrente del Grande Fratello Vip 5. Ma la lettera è un delicato messaggio trasversale.

Elisabetta Gregoraci è al centro del gossip. A "Mattino 5", il paparazzo Maurizio Sorge ribadisce quanto rivelato a "Live - Non è la D'Urso" sulla storia d'amore tra la Gregoraci e Bettuzzi, ma punge l'ex pilota: "È un ragazzo d'oro, molto perbene però ha detto una bugia, secondo me. La storia è nata subito dopo che si sono conosciuti nel 2014 cioè quando lei era sposata. Non nel 2017 al momento del divorzio. Lei vide una sua foto e disse che era molto carino, un amico comune li fece conoscere. Per me, Bettuzzi ha mentito per salvaguardare l'onore di Elisabetta. Se ho le prove? Sono work in progress. Lei si è tatuata la data dell'incontro".

Federica Panicucci prende le distanze dalle parole di Sorge, ma l'opinionista Biagio D'Anelli sgancia la bomba: "C'è un altro tatuaggio in un'altra parte del corpo che unisce la Gregoraci e Bettuzzi. Sono alcune iniziali e un "sempre con me". Sono due tatuaggi uguali. Quale parte del corpo?". E si gratta sulla parte bassa del costato. Sorge ribadisce: "Lui si è tolto la data del primo incontro sul polso e si è lasciato quello sul costato" e regala un altro scoop: "Se guardate le mani di Elisabetta ha due fedine: una è di Flavio e una è di Bettuzzi. Perché si sono lasciati se era un grande amore? Scelta comune, era un rapporto stanco. Potremmo scrivere storie sul matrimonio della Gregoraci ma non lo faremo". E la Panicucci: "No, no, non lo vogliamo fare", ma mostra le foto del tatuaggio di coppia. In collegamento, Arianna David, amica intima della Gregoraci, osserva giustamente: "Talmente innamorato e rispettoso che va a raccontare tutto in tv. Un signore". Sorge però sostiene di averlo convinto a parlare per sfinimento.

Colpo di scena al GfVip, Briatore scrive alla Gregoraci. E scoppia il caso De Blanck

Federica Panicucci ha trattato anche la lettera inviata da Flavio Briatore all'ex moglie: "Cara Elisabetta, inizio col dire che, fin dal principio, ero contento della tua partecipazione al Grande Fratello Vip. Alcune tue affermazioni, inevitabilmente, mi hanno fato molto male, ma sarà opportuno parlarne in privato come abbiamo sempre fatto. Portare il privato in pubblico, conoscendo la tua e la mia riservatezza, non ci appartiene. Facciamo vivere i momenti belli che abbiamo vissuto e ti ringrazio per le parole con cui mi hai descritto in confessionale quando ho rivisto la vera “Eli”. E sappi che l’intervista che ho rilasciato non era solo racchiusa in quei tre punti che ti hanno mostrato. All’interno c’erano anche belle parole dedicate a te. Avrai tempo di leggerle.;Insieme abbiamo realizzato quel sogno di figlio: il nostro Nathan Falco, che da un lato è sereno e sta bene e ti saluta, dall’altro lo sai bene che ti guarda da casa! Insieme dobbiamo proteggerlo e al tempo stesso dobbiamo coltivare il bene per la nostra famiglia che non può e non deve essere spezzato dalla tv o dal tuo lavoro. Viviamo, rispettandoci. Ti auguro di essere felice. Ti voglio bene. Continuerò a volertene. Flavio". Una missiva che, dietro le parole di facciata, nasconde un messaggio: attenta a quello che fai perché nostro figlio ti guarda. Io non alimenterò il fuoco se starai zitta su di noi. Lory Del Santo non ha peli sulla lingua: "La trovo melensa, sembra la fotocopia di qualcos'altro" e

Maurizio Sorge insinua: "Ci sono due lettere false...quella di Garko e quella di Briatore".

