Grande Fratello Vip, sesta puntata agitatissima: in nomination Franceska Pepe, Zelletta, Zorzi e Adua

Giada Oricchio 03 ottobre 2020

Colpi di scena, bugie e parolacce per la sesta puntata del Grande Fratello Vip 5, il reality show di Canale 5. Franceska Pepe, Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco vanno in nomination. Massimiliano Morra smentisce la presunta omosessualità, Adua nega di averlo detto e minaccia il ritiro, ma Zorzi la sbugiarda. Fulvio Abbate esplode contro Francesco Oppini: “Ma vaffa***lo!”, mentre Elisabetta Gregoraci è furiosa con Briatore: “Se parlo io, smette di fare il fenomeno”.

Le babe

Alfonso Signorini parte forte con l’allegro sputtanamento di Myriam, Tommaso e Massimiliano ai danni di Franceska, Oppini, Stefania e Andrea. La Catania si chiedeva come facesse la Pepe a comprarsi vestiti da 5.000 euro, ma la sciroccata 28enne: “La domanda lascia il tempo che trova e non le rispondo. Le sue insinuazioni non mi toccano”, Zorzi si azzuffa con Andrea per l’osservazione “è un bello che non balla”, catfight tra Myriam e Stefania accusata di “essere senza scrupoli pur di arrivare alla vittoria” e infine Francesco Oppini respinge l’accusa di essere “un capobranco, un capetto”.

Il blasfemo GFVip

Seconda squalifica in meno di un mese. Denis Dosio è stato espulso per una bestemmia detta nella notte tra giovedì e venerdì (pronunciata come intercalare romagnolo, nda). Ha salutato tra gli abbracci affettuosi dei coinquilini e le lacrime di Patrizia de Blanck che ha provato a intercedere a suo favore, inutilmente. Per Signorini l’espressione era blasfema, per i social l’espulsione è frutto di una norma obsoleta e Denis Dosio è stato trattato peggio di Fausto Leali. Tuttavia non punirlo avrebbe costituito un pericoloso precedente. Una volta in studio, Dosio e Abbate si abbracciano violando la regola sulla distanza di sicurezza.

Denis Dosio buttato fuori tra le lacrime: il GF non perdona la bestemmia

Da Monte Carlo a Cinecittà

Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci lavano i panni sporchi nella “riservata” casa del GFVip. Signorini svela di aver ricevuto una lettera dagli avvocati di Flavio in cui si precisa “che non ti ha lasciato sola nel giorno del funerale”. La Gregoraci non ci sta e ribadisce la sua verità, ma va in escandescenze davanti alla infima intervista di Briatore a “Il Fatto Quotidiano”: “Vomito tutto e vediamo se fa ancora il fenomeno, mi sono trattenuta per anni”. La gieffina ha rispedito al mittente tutte le accuse: “Le case le aveva prima e le ha adesso, io non ho preso niente. L’autonomia? Ho sempre lavorato anche quando ero la signora Briatore, lui cercava di impedirmelo e si arrabbiava se accettavo dei lavori, ma l’ho fatto lo stesso. Io non mi vergogno ad andare a tagliare i nastri alle sagre o stare qua dentro con questi ragazzi stupendi, se ne facesse una ragione, ho spiegato a Nathan che questo è lavoro e voglio farlo bene fino in fondo. Dice di proteggere il figlio ma così non lo fa. Signori si nasce, non si diventa”.

Stelline di visibilità

Andrea Zelletta, ex UominieDonne, influencer e dj, ha frignato perché la mamma a 50 anni lavora ancora (!) e lui, tra uno shooting a Forte dei Marmi e uno alle Maldive, non riesce a offrirle una cena. La mamma è ospite nella casa del GF: “Come sei diversa con i capelli fatti, il trucco” afferma il figliolo dimostrando la sensibilità di un comodino. Poi spazio agli ormoni di Dayane Mello che si sbatte disperatamente (ma invano) per un posto al sole: ha raccontato dell’infanzia terribile, degli ex fidanzati, delle colleghe cattive, di Balotelli e pure di un possibile flirt con Francesco Oppini. “Lui è fidanzato, io sono libera, quindi il problema sarebbe suo” afferma baldanzosa prima di buttarsi in collo a un Oppini basito e di dare una testata a Enock.

GFvip: separate in casa

Maria Teresa Ruta e la figlia-ombra Guenda diventano due concorrenti separate, mentre Franceskaconlacappa, completamente ignorata durante la diretta, comincia a serpeggiare provocando il gruppo: “Mi fa schifo. Non sopporto la falsità, siete falsi. Parlate delle cavolate e su Denis nessuno dice niente. Non avete dignità. Parlate solo alle spalle”. Nessuno cade nel tranello e non è chiaro perché lei per prima non abbia alzato nemmeno il mignolo della mano destra per difendere Denis.

La “luciferina” Adua

E’ il secondo momento clou della serata. Signorini parla di “grave violazione della privacy. Le parole hanno un loro peso” e manda l’RVM in cui Adua accusa Massimiliano Morra di essere uno stratega per aver messo in piedi una finta storiella con Guenda. Finta non perché sia fidanzato con Dalila, ma perché gay. Il video è sottotitolato con virgolettato. Morra salta su: “Cosa?? Ma che hai detto?” e Adua, soprannominata dalla de Blanck “finta vergine della valle”, nega l’evidenza: “Non ho detto questo all’orecchio di Dayane, non ho detto che è gay. Ho detto che è uno stratega”. Giustamente Morra ribatte che è andato sempre in nomination: al massimo può essere lo stratega di Waterloo. Dayane e Matilde (hanno giurato sui figli di tacere la verità, nda), sono imbarazzate e abbassano lo sguardo, coprono Adua anche se la brasiliana sottovoce confermerà tutto a Guenda. Signorini non crede all’attrice: “E avevi bisogno di dirlo all’orecchio?! Mi sembra strano che avete messo in piedi una sceneggiata del genere solo per dire che lui è uno stratega”, ma la Del Vesco getta la colpa su Dayane: “Gay lo ha detto lei, non io. Ho detto stratega, è una mia opinione”. Se fosse così perché né lei, né la Brandi hanno ripreso la Mello facendole notare che aveva frainteso? E perché Adua in confessionale non si è fatta problemi a definire l’ex fidanzato uno “stratega” e poi lo doveva bisbigliare? Antonella Elia parte lancia in resta: “Quando si dicono le cose bisogna avere il coraggio delle proprie azioni, non mentire e soprattutto non costringere gli altri a mentire per te”. Il conduttore non molla: “Ricordati che come abbiamo fatto per la bestemmia di Denis, anche qui abbiamo analizzato tutti gli audio, per ben tre volte, sappiamo con certezza cosa è stato detto”. E’ inutile: Adua mente come respira e lo fa con il rosario in mano. Questa sì, che è una bestemmia. Morra si concentra sull’accusa di essere uno stratega e glissa sull’omosessualità, Signorini “ci metto una pietra sopra” e Dayane si tradisce dicendo a Guenda: “La proteggo, è una mia amica”. Durante il nero, l’attrice siciliana continua ad arrampicarsi sugli specchi tra il disgusto di Tommaso Zorzi e di Francesco Oppini. Per dare un’idea del clima goliardico, basta l’uscita di Zorzi: “Stasera è come scivolare su un tappeto di ca**i ,dove cadi, cadi ta piji nder cu*o”.

"Lo aveva detto anche a me". Morra gay? Il concorrente parla e sbugiarda Adua Del Vesco

Marchese, si contenga!

Fulvio Abbate, primo eliminato del GFVip 5, ha la lingua e soprattutto il dente avvelenato con Francesco Oppini, capobranco per identificazione personale. Alfonso Signorini gli dà la possibilità di confrontarsi e nel giro di 2 minuti, il Marchese sbotta: “Vattene a fa***lo, a fa***lo con il cuore! Non lo reggo! Ma vai a fare in***o, sei penoso”, “Buon proseguimento di serata” è la risposta del figlio di Alba Parietti. Il conduttore si inalbera per le parolacce e Abbate si genuflette al suo cospetto. Autentico anticonformista.

Nomination bomba

Matilde Brandi, in preda al senso di colpa per aver coperto la bugiardella lacrimevole Adua, rende immune Massimiliano Morra. Ma vette di trash storico si toccano con Tommaso Zorzi: “Alfonso, adesso ti faccio godere come un riccio svedese. Nomino Adua perché in albergo anche a me ha detto che Massimiliano era gay. Questa cosa di tenere il rosario in mano l’ho trovata schifosa. Sono str**zo, ma mi piaccio”. Conduttore, studio e opinionisti esultano e brindano al “coraggio della verità”. Al televoto “Chi vuoi salvare?” vanno Franceska, Andrea, Tommaso e Adua.

