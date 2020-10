Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco sbugiardata in diretta: Morra gay? Lo aveva detto anche a me

Giada Oricchio 03 ottobre 2020 a

Caos al Grande Fratello Vip. Nella sesta puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini scoppia il “Morragate”. L’ex fidanzata Adua Del Vesco dice che è “gay”, lui fa spallucce e la perdona. Ma Tommaso Zorzi la smaschera e l’attrice si tradisce perché - secondo quanto rivelato dall'influencer - sarebbe Adua Del Vesco, vera colpevole del “Morragate”.

Da quando è entrata nella casa di Cinecittà lo ha messo in cattiva luce con i coinquilini, ma lui ha reagito con una discreta pazienza e tanta comprensione. Venerdì sera, Alfonso Signorini lo ha messo al corrente della grave violazione della privacy da parte di Adua: “Le parole hanno un loro peso” e ha mandato l’RVM sottotitolato in cui Adua prima sostiene che abbia inscenato il finto flirt con Guenda per strategia, poi rivela a Dayane che l’attore è gay. Lo sussurra, ma si sente benissimo e per di più la modella brasiliana lo ripete senza che Adua corregga il fraintendimento. Morra salta su: “Cosa?? Ma che hai detto? Stai esagerando. Ma quale stratega che sono andato 10 volte in nomination” e Adua: “Non ho detto questo all’orecchio. Dove si leggeva una cosa del genere? Io ho detto che è uno stratega”.

Dayane e Matilde sono visibilmente imbarazzate e Signorini punge: “E per dire stratega, avevi bisogno di dirlo all’orecchio? Mi sembra strano che avete messo in piedi una sceneggiata del genere solo per dire che è uno stratega”. Non solo, poche ore prima lo aveva detto in confessionale senza farsi alcun problema. Maria Teresa Ruta sente puzza di bruciato: “In effetti Dayane, tu sei venuto da me e mi hai detto che come mamma dovevo stare attenta a mia figlia”. Adua, incalzata da Signorini, butta a mare Dayane: “Lo ha detto lei gay, mica io!”. Inspiegabilmente (o forse sì), Morra si concentra più sull’accusa di strategia che sul resto: “Io ho una ragazza a casa, ci sto da due anni e non provo niente per Guenda, le ho solo parlato. Ditemi le cose in faccia”. Antonella Elia va giù come un tir: “Adua, quando si dicono le cose bisogna avere il coraggio delle proprie azioni, non mentire e soprattutto non costringere gli altri a mentire per te. Hai combinato dei casini inenarrabili da quando sei al GF e questo è l’ennesimo”.

Signorini non molla l’osso e domanda a Tommaso Zorzi (al corrente della verità) cosa ne pensi e quello: “I coming out forzati sono terribili”. Peccato che proprio loro due siano stati i primi a insinuare che Morra fosse un cripto omosessuale. Il conduttore lancia una frecciatina ad Adua la menzognera: “Noi analizziamo tutti gli strumenti per sentire bene gli audio. E come abbiamo fatto con Denis, il tuo è stato sentito tre volte, sappiamo con certezza che Dayane ha detto gay”. Niente da fare, Adua si ostina ad arrampicarsi sugli specchi e Signorini chiude: “Mettiamo un bel pietrone sopra tanto Adua sei stata fidanzata per anni con Massimiliano, lo sai se è gay”. Nel putiferio generale, Dayane a bassa voce conferma tutto a Guenda e aggiunge: “La proteggo, è una mia amica”.

Massimiliano Morra sembra convinto della sincerità di Adua: “Sono sempre stato etichettato gay, non è così, sai quante volte me lo hanno detto facendo questo lavoro, è una cosa tipica dei sex symbol. Io ci sono rimasto male per lo stratega, perché non lo hai detto direttamente a me? Dai, abbracciami, lo so chi ha messo in giro queste voci. Non ho attrazione per Guenda, sono fidanzato da due anni e amo Dalila”.

La Del Vesco piange come una bimba sperando di averla sfangata, ma la zaccagnata arriva da Tommaso Zorzi che la nomina con questa motivazione: “Anche a me ha detto che Morra è gay, lo ha fatto in albergo. Mi ha fatto schifo vederla mentire con il rosario in mano”. Nel post puntata, Adua ha fatto la Madonnina inconsolabile in preda a una crisi di rimorso e ha tentato la carta del vittimismo: “Basta, me ne voglio andare. E’ stato un errore, ho sbagliato, me ne voglio andare, adesso glielo vado a dire. Ho sbagliato, qui non ti rendi conto più di niente, voglio andare via. Sta uscendo solo me**a, sarò io il problema forse. Sono odiata a casa, sono stanca. Mi dispiace che ora i miei compagni qua dentro pensano che io sia una me**a, ma che gioco è? Stavolta non mi salvo, dopo questa”.

Nel frattempo, in un’altra stanza, Zorzi rivelava a Oppini, Enock e Matilde di averla sbugiardata: “A me in albergo lo ha detto, venne da me in camera, parlammo e mi disse ‘Massimiliano è gay’. C’erano i siti con i virgolettati, anche la produzione non mette un virgolettato se non è vero. Ti pare che se non fosse vero, sarei andato in confessionale a dire una roba del genere? Non hai idea: c’è stata la ola. Matilde, tu però sai bene cosa è stato detto, sei una persona seria e onesta e non puoi non ammetterlo. C’è il virgolettato. Se non fosse vero, io avrei detto: ‘fatemi ascoltare o vi querelo’. Si sente così perché ha la coscienza sporca. Cerchiamo di essere razionali, se uno mi dice una cosa del genere e io so di non averla detta, mi girano”.

Matilde Brandi è rimasta in silenzio, salvo fare il doppio gioco: annuiva a Zorzi, ma poco dopo correva da Adua a metterla al corrente dello sputtanamento nel corso della nomination: “Devi stare zitta. Questa cosa tu l’avevi già detta. Tommaso la sapeva. Non gliel’hai mai detto? Beh torna indietro un attimo prima di entrare qui… ah.. stai zitta… dobbiamo vedere cosa dire. Dobbiamo chiedere di essere protette, salviamo il salvabile” e la Del Vesco con somma faccia tosta: “Che schifo che fa! Mi fa schifo, non ci credo che mi ha fatto una cosa del genere? Che schifo” riferito a Zorzi. E qui, Adua si è tradita: ha affermato di essere schifata, ma non che Tommaso mentiva. Dunque, lui dice la verità, lei bugie. L’influencer ha continuato per tutta la notte: “Lei doveva alzarsi in piedi e dire ‘ho fatto una cavolata e chiedo scusa’. Io sono gay, ma se uno mi avesse fatto outing avrei detto ‘decido io come, quando e dove’. A me fa schifo il piagnisteo con il rosario in mano. Ma scherziamo? Teologia, Lourdes, Međugorje e poi si comporta in questo modo? Ma smettiamola con questa ipocrisia. Se vuole giocare giochi, ma non così”. Poi è andato a raccontare ogni particolare a Morra che, ancora una volta, ha mantenuto il profilo basso. Braccia incrociate, l’attore ha risposto lapidario: “Tommy, io non lo sono…”. Nonostante ciò, Adua ha perseverato in quella che sembrerevve una menzogna: “Massi ti chiedo scusa, ma io a Dayane ho solo detto che sei uno stratega” e l’attore le ha creduto.

