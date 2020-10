Denis Dosio, squalifica tra le lacrime dopo la bestemmia in diretta

Sullo stesso argomento: Denis Dosio bestemmia al GfVip. Destino segnato ma i social si dividono

Giada Oricchio 02 ottobre 2020 a

a

a

Denis Dosio squalificato dal Grande Fratello Vip 5 per bestemmia. Durante la sesta puntata del reality show di Canale 5 e dopo aver annullato il televoto a 7, il conduttore Alfonso Signorini ha spiegato: “Ho una busta nera. Come sapete, il programma va in diretta 24 ore su 24. Si è trattato di un’espressione ingiuriosa e offensiva per molte persone. Il protagonista di questa bruttissima pagina è Denis Dosio”, poi lo ha chiamato in confessionale e gli ha comunicato il provvedimento di espulsione: “Stanotte ti è sfuggita un’espressione che offende la sensibilità di tante persone, dei credenti in particolare. Non possiamo mandarla, ma hai capito”.

Denis ha cercato di giustificarsi però Signorini ha rivelato che la frase è stata sentita per ben tre volte al rallenty: “Non cambia la natura di quello che hai detto anche se è chiaro che ti è sfuggito. Il GF e l’azienda Mediaset non possono non intervenire. Il televoto che ti vedeva coinvolto è stato annullato perché Mediaset e il GF hanno preso una decisione sofferta, ma inevitabile in casi come questi. Sei ufficialmente squalificato dal gioco. Mi dispiace”. Dosio si è scusato e in lacrime è uscito dalla casa di Cinecittà: "E' la cosa più brutta che mi sia successa nella vita, penso anche ai miei genitori".

Patrizia De Blanck intrecede, ma Signorini è fermo nella presa di posizione: "Non si tratta di perdonarlo, si tratta di non mettere in crisi il nostro sistema di regole. E' successo in passato e oggi non possiamo fare una cosa diversa. Tutti voi avete letto il contratto e dovete essere fedeli alle clausole da voi stessi firmate". Ma cos’era successo? Nella notte tra giovedì e venerdì, lo youtuber e gli altri vip erano in camera da letto e stavano per addormentarsi quando tra l’euforia generale, il ragazzo ha usato come intercalare “Dio b**a”. I coinquilini si sono accorti subito della gravità delle parole e per tutto il giorno hanno ipotizzato l’uscita forzata. In base al regolamento del GF, la squalifica era inevitabile: troppi i precedenti, come ad esempio Marco Predolin a Gianluca Imparato. Ma il popolo social si è diviso tra chi appoggia la decisione e chi ritiene che la norma sia anacronistica.

Denis Dosio bestemmia al GfVip. Destino segnato ma i social si dividono

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.