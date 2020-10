Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci smentisce la frase sul sesso e litiga con Pierpaolo Petrelli

Giada Oricchio 03 ottobre 2020 a

Il caso a luci rosse scoppiato tra Elisabetta Gregoraci Pierpaolo Petrelli scuote il Grande Fratello Vip 5, ma l’ex signora Briatore smentisce: “Mai detto che voglio fare l’amore con lui”. E Petrelli fa una figuraccia. Nella sesta puntata del GFVip, Alfonso Signorini conferma che due giorni fa Elisabetta Gregoraci ha bisbigliato nell’orecchio di Pierpaolo Petrelli qualcosa di molto intimo: “Noi sappiamo cosa si sono detti e vi posso anticipare che sono confessioni molto, molto hot”.

Poi li chiama in confessionale e mostra una clip delle loro effusioni, la Gregoraci appare lusingata e imbarazzata: “Te e la tue copertine, Pier!”, ma sbianca quando ascolta Petrelli confidare a Matilde Brandi: “Mi ha detto che vuole fare l’amore con me”. La bella calabrese va in escandescenze: “No, dai, ma quella cosa è grave! Non te l’ho mai detta quella cosa. Te l’avevo detto che ero frenata, era tutto così bello e invece rovini tutto”.

Pensano di non essere in collegamento, ma non è così e quando Signorini interroga Petrelli sulla veridicità delle parole, quello, viola in volto per la figuraccia, ci mette una pezza: “Forse non ho capito! Ho capito male”, mentre l’ex signora Briatore: “No, questa frase non l’ho detta. Andiamo molto d’accordo, mi piace quando stiamo insieme e quando la notte mi raggiunge e parliamo, ma ho messo dei paletti, ci vuole tempo. Gli uomini che vogliono fidanzarsi subito mi soffocano. Pierpaolo devi essere uomo!” e l'ex velino parte con una sviolinata epocale: “E’ una donna molto semplice, umile e empatica. A me piace dentro. Non sto conoscendo la Gregoraci, ma Elisabetta”.

Signorini va in pubblicità, ma su Mediaset Extra si sente che i “Gregorelli”, come li ha ribattezzati il web, stanno litigando per le inopportune confessioni di Petrelli a Matilde Brandi. Andrea Zeletta è l’unico a sottolineare: “Questo ora diventa un palo insormontabile. Se anche fosse stata vera quella frase, doveva tenersela per sé, non dirlo a tutta Italia”. Signorini domanda ai due vip quanto si piacciono: Petrelli spara un 100 per la Gregoraci, lei si limita a 8 e lo tratta come lo sciocco cavalier servente. E chiude il segmento con: “Tutto il pubblico vi ama”.

