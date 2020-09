Signorini smentisce il rientro di Flavia Vento ma conferma nuovi ingressi al GfVip

Giada Oricchio 30 settembre 2020 a

Flavia Vento non tornerà nella casa del GFVip. Alfonso Signorini, il conduttore del reality show di Canale 5 i cui ascolti sono in salita, ha smentito la fake news rivelando però che ci saranno nuovi ingressi e mandando una frecciatina a Elisabetta Gregoraci.

Durante "Casa Chi", format web, Signorini ha dichiarato: "Il cast non è chiuso, abbiamo ancora tante puntate davanti e anche se le dinamiche interne sono scoppiate, c'è bisogno di nuova linfa. Flavia Vento non tornerà nella casa del Grande Fratello come è giusto che sia perché quando una persona decide di lasciare un programma e di ritirarsi in piena autonomia non è che poi può decidere di ritornarci. Lei stessa ha detto di aver fatto una cavolata, mi ha anche chiamato, tornerebbe volentieri, ma ormai la decisione l'ha presa e tale rimarrà. Sicuramente ci saranno nuovi ingressi sia dalla parte degli uomini che delle donne, stiamo valutando dei nomi molto interessanti perché adesso, non si sa perché, il Grande Fratello vogliono farlo tutti".

