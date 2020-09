Anche a letto era così? Elisabetta Gregoraci che gaffe al GfVip

Giada Oricchio 29 settembre 2020 a

Che gaffe, Elisabetta Gregoraci! Oggi pomeriggio, Adua Del Vesco, concorrente del Grande Fratello Vip 5, stava difendendo l'ex fidanzato Massimiliano Morra: non si sarebbe integrato a causa della sua timidezza e non perché ondivago e ambiguo. "È una persona riservata, è più chiuso degli altri e ci mette un po' ad aprirsi".

Elisabetta Gregoraci, però, se n'è uscita con una domanda inopportuna e imbarazzante: "Ma Massimiliano era così anche a letto?", Adua ha risposto con eleganza: "No comment", ma la Gregoraci ha insistito: "Se era così mi dispiace per te". Questo lato piacevolmente "porcino" della Gregoraci era inedito. Solo pochi giorni fa, l'ex signora Briatore era stata serissima con Pierpaolo Petrelli: "Il bacio non può esserci altrimenti non posso più mettere piede a Monte Carlo".

