Un gesto imperdonabile. La verità della Gregoraci sulla rottura con Briatore

Giada Oricchio 30 settembre 2020 a

a

a

Alfonso Signorini, il presentatore del GFVIP, scopre le carte su Elisabetta Gregoraci: "A lei piacciono i bei ragazzi. Venerdì le leggerò l'intervista inca**ata di Flavio Briatore". E la conduttrice svela i motivi della fine del matrimonio: "Non gli ho mai perdonato un gesto".

Alfonso Signorini apparecchia la sesta puntata del reality show con un piatto alla 'nduja calabrese. Nel corso del format web "Casa Chi" su Instagram, alla domanda sul presunto flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, il direttore ha lanciato una shade: "Secondo me è molto interessata a Petrelli, ma è anche molto piena di paure perché per lei non è facile lasciarsi andare. Lei vive quest'esperienza con l'animo di chi vuole rifarsi una seconda vita però lo spettro di essere l'ex signora Briatore incombe ed è pesante" e qui la frecciatina: "Intanto Petrelli per lei rappresenta un bel ragazzo e sappiamo molto bene che la Gregoraci è sensibile al fascino dei bei ragazzi...Lo è stata anche in passato...". Un'affermazione accompagnata dalle risate sarcastiche degli intervistatori e dello stesso Signorini che ha aggiunto: "Secondo me si lascerà andare presto anche se da parte di Flavio Briatore c'è un'incazzatura con la k. Venerdì penso che le leggerò l'intervista che ha rilasciato a Il Fatto Quotidiano". L'ex marito ha dichiarato che se la moglie di suo figlio vuole essere davvero indipendente potrebbe cominciare dal rinunciare al lauto mantenimento mensile ("l'avvocato mi disse che ero stato troppo generoso. Per vivere non deve accettare di tutto, non deve tagliare il nastro alla fiera della castagna di Reggio Calabria") e che se crede che l'indipendenza sia "andare al GF a 40 anni per stare con i ragazzini, ok".

La carica dei nominati. GF Vip, il gioco si fa duro: mezza Casa al televoto

Intanto ieri sera, la Gregoraci è tornata a parlare dei patimenti matrimoniali con i coinquilini: "Mi trascurava molto. Poi è successa una cosa che mi ha fatto rimanere molto male. Quando è morta mia madre subito dopo il funerale se n'è voluto andare per lavoro senza rispettare il mio dolore. Mi ha lasciato da sola per inaugurare una discoteca. Questo non è rispetto per la tua compagna e per la madre di tuo figlio. Gli ho dato la mia giovinezza e un figlio e lui fa così? Da lì mi è scattato tutto. Quella cosa non sono mai riuscita a perdonargliela. Non ero la sua priorità nonostante io gli fossi sempre stata vicino. Da lì si è rotto qualcosa. Flavio è una brava persona, ma non è umano, non sa gestire certe situazioni " e ancora: "Lui si arrabbiava tantissimo per l'imitazione di Maurizio Crozza, io invece ridevo molto". La mamma della Gregoraci è morta nel 2010, appena due anni dopo la celebrazione delle nozze con l'imprenditore piemontese. La showgirl ha dichiarato che a salvarla dal dolore fu il figlio neonato Nathan Falco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.