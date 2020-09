Grande Fratello Vip, la lettera di Gabriel Garko ad Adua Del Vesco. E viene allo scoperto anche Gabriele Rossi

Giada Oricchio 26 settembre 2020 a

Gabriel Garko ha dichiarato la sua omosessualità al Grande Fratello Vip 5. Lo ha fatto con una lunga lettera all’ex fidanzata di cartone Adua Del Vesco, l’accusatrice dell’opaco sistema utilizzato dall’Ares Film nei confronti dei suoi assistiti. Garko ha incassato il rispetto di Gabriele Rossi, collega e presunto fidanzato, e l’approvazione dei social. Caduta di stile invece per Tommaso Zorzi.

Nella quarta puntata del GFVip 5, Alfonso Signorini non ha speso una parola per quello che lui aveva definito “un clamoroso caso mediatico” riferendosi alle inquietanti confessioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sull’Ares Film. L’ex titolare, Alberto Tarallo, ha diffidato Mediaset e tanto è bastato per archiviare l’oscura vicenda.

Dunque, i fari sono tutti puntati su Gabriel Garko, ex di Adua ed ex volto di punta dell’Ares. L’attore entra nella casa di Cinecittà e molto emozionato legge una lettera ad Adua: “Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, bella ma una favola. Nelle favole c'è chi le scrive e chi le interpreta e non so chi si diverte di più. Tu ti sei divertita? No vero? Neanche io. Ti voglio dire una cosa: devi trovare la bambina che c'è dentro di te, devi prendertene cura e pensare a quando l'hai persa. Io l'ho fatto e gli ho fatto ripercorrere mano nella mano tutta la mia vita fino ad oggi. Io al bambino i momenti brutti non glieli ho fatti vedere, gli ho coperto gli occhi, anche tu alla tua bambina non fargli vedere Adua magra. Ti ricordi quando a Sanremo volevo fare di testa mia? Ecco da lì il bambino ha preso vita, e da quel giorno non riesco più a trovare una maschera che mi stia bene. Ho visto che qui dentro avete avuto una sirena che cantava, la sirena ti ammalia ma al momento giusto ti tira giù. Anche il cane più buono se tiri la catena ti morde. Il mio bambino mi ha tolto la catena, lascia che anche la tua bambina la tolga a te. Abbiamo vissuto una bella favola e la vivrei mille volte. Ma era una favola. Ora però vorrei vivere la mia vita. Con te come amica e come è sempre stato. Esiste un'altra favola che ho vissuto da solo e che tanti chiamano 'il segreto di Pulcinella'. Il problema non è svelare il segreto, perché ormai è il segreto di Pulcinella, ma vorrei avere la possibilità di svelare perché è stato un segreto. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà". Sull’onda della commozione, Garko e Adua si sono abbracciati e Signorini ha voluto raccontare il suo coming out a 39 anni “davanti a una gallina bollita fumante” (il padre disse: “L’ho sempre saputo”).

Sorvoleremo sul fatto che è stato un coming out telefonato, sull’opportunità di farlo per nascondere uno scandalo e sul fatto che fosse pianificato. Diremo solo che ancora una volta Gabriel Garko si è immolato alla causa: ancora una volta fa da copertura per distogliere l’attenzione dal vero argomento. La reazione dei social al “segreto di Pulcinella” è stata positiva: “Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso perché braccato da pressioni innominabili e pregiudizi che annientano. Leggeva la lettera e ho sofferto con lui”, “Il vaffan**lo di Gabriel, Massimiliano e Adua é stata una meravigliosa liberazione per loro Quante ne hanno passate dio solo sa Meritate giustizia!”, “E ricordatevi che non è solo Gabriel Garko. Siamo in tanti come Gabriel Garko. Costretti a mentire, a vivere vite non pienamente nostre, per paura di perdere la famiglia, gli amici, il lavoro, il rispetto. Costretti a vivere nella menzogna per colpa dei pregiudizi”, “Finalmente libero. Finalmente l’arcobaleno. Buona, nuova, vita Gabriel Garko”, “Gabriel Garko stasera ha scritto una bella pagina di televisione,ha emozionato tanto,si percepiva la sua anima. I sentimenti veri,quelli più puri arrivano al cuore della gente!E' stato da esempio per tante persone che soffrono in loro stessi ogni giorno! Love Wins Always”, “Gabriel che ha quasi 50 anni (e lavora da 30 anni) non avrebbe mai potuto ammettere in quegli anni le sue preferenze sessuali. C'è discriminazione anche oggi, figuratevi in quegli anni bigotti. Stessa cosa per Eva Grimaldi. Che gnocco assurdo, io senza parole”, “Che Gabriel #Garko fosse omosessuale lo si sapeva.. Che abbia avuto la forza di dirlo in questo mondo di pregiudizi e schifezze è una cosa MERAVIGLIOSA”, “Deve essere avvilente e destabilizzante vivere una vita che non ti appartiene fingendo d'essere ciò che non sei.... un applauso a #Garko: oggi UOMO più che mai”, “Non importa il modo, non importa che fosse un segreto di Pulcinella, non importa il tempo, importa averlo fatto. Gli auguro serenità”.

Tra le voci di dissenso: “Ma quale è la necessità di dover per forza sentire se si è etero o no? Ma ancora così stiamo?”, “Chè ‘sono gay’ si può dire esplicitamente solo a Verissimo dalla Toffanin. E ad un certo prezzo, ovviamente. Sto continuando a vomitare”, “Cosi da stasera tutti parleranno del coming out di #garko e non si parla più del #Aresgate. Nel frattempo, su Instagram, Gabriele Rossi, presunto fidanzato di Gabriel, pubblicava l’immagine di un paio di forbici che tagliavano i fili a un burattino “Pace, bene, amore”, mentre l’attivista LGBT Vladimir Luxuria twittava: “Gabriel Garko fa coming out: quanti attori sono costretti ancora a fingersi etero perché il loro agente li vuole latin lover per donne minacciando altrimenti di non farli più lavorare? Quindi meglio recitare su un set che nella vita prendendo in giro gli altri e soprattutto se stessi”. Scivolone inaudito invece per Tommaso Zorzi. Al termine della diretta, l’influencer ha imitato Barbara D’Urso e ha detto: “Benvenuti a Liveeee, stasera esclusive choc. Nell’ascensore Adua Del Vesco e Gabriel Garko. Chi dei due porta la gonna?”. Una battuta di infimo ordine da parte di Zorzi, lo stesso che grida alla mancanza di rispetto quando la Pepe gli dice: “Questo tanga è tuo?”.

