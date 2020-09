Gabriel Garko al GF Vip, lettera ad Adua del Vesco e coming out strappalacrime

Giada Oricchio 25 settembre 2020 a

Sfogo e coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5 dopo il presunto scandalo dell’Ares Film scoppiato nella Casa: “E’ il segreto di Pulcinella” esclama l'attore che parlerà di nuovo, e più chiaramente con Silvia Toffanin a “Verissimo”, nella puntata di sabato 3 ottobre. Ma prima della confessione strappalacrime dell'attore all'ex fidanzata Adua Del Vesco, nella Casa del GF arriva il messaggio trasversale dell'attuale compagno Giuliano: “Stai zitta”. In realtà il coming out di Garko dopo anni di dubbi e illazioni (non lo dice apertamente ma lascia intendere la sua omosessualità) copre completamente il caso sull'agenzia-setta esploso nel reality: non se ne parla proprio.

La quarta diretta del reality show si apre con Alfonso Signorini che parte dal cambio vita di Gabriel Garko:” E’ possibile che a 48 anni uno decida di rivoluzionare la propria vita nonostante i successi e la fama? Lo chiediamo a Gabriel Garko”. L’attore, taglio di capelli alla Denis Dosio e rosario al collo, ribadisce che non sarà una serata facile: "Ho preparato una lettera lunghissima per Adua. Per il lavoro che faccio non penso di potermi permettere certe cose e alcuni argomenti non li toccherò. Il messaggio su Instagram non è riferito solo a questa sera perché sotto alcuni punti di vista e per ovvie ragioni non sarà possibile”.

Signorini congeda l’emozionato Gabriel Garko che entra nella casa. Adua si dice felice della riappacificazione e l'altro ex Massimiliano Morra, concorrente come lei al GF, le dà un bacio sincero. Dopo il faccia a faccia a distanza con il fidanzato Giuliano, Adua incontra in giardino Gabriel Garko (post ritocco alla Eva Grimaldi) deciso a dire la verità sulla sua vita privata: “In passato ci sono stato per te perché ti potevo capire meglio delle altre persone. Ti ho scritto una lettera” e con enfasi ripete il nome di Adua 5 volte.

Poi attacca: “Alcune cose saranno una sorpresa non perché non lo sapessi ma perché lo farò qui e ora. Abbiamo vissuto una bella favola, tu ti sei divertita? No? Nemmeno io”. Sospira, annaspa, si agita, ciondola avanti e indietro: “Pensa quando hai perso la bambina che è in te, io l’ho fatto. Ti dico la verità: io al bambino i momenti brutti non glieli ho fatti vedere, gli ho coperto gli occhi, fallo anche tu”.

Piangono, l’emozione prende il sopravvento, ma Garko continua confermando la prassi di dover mentire sull’età e di doversi prestare a storie false per i giornali: “A Sanremo ho cominciato a dire la verità: ho detto la mia vera età e non ho indossato più maschere. Nessuna mi stava bene. Qui è entrata una sirena, la sirena ti ammalia, ti affascina, ma poi ti tira giù e ti affoga (riferimento non troppo velato all’Ares gate). Anche il cane più buono si ribella quando la catena diventa troppo stretta. Ora voglio vivere la mia vita con te come mia amica…” e infine il coming out: “Tanti lo chiamano il segreto di Pulcinella, ma vorrei dire perché è stato un segreto. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà. Adesso sei libera”. I due rompono le regole anti Covid e si abbracciano in lacrime, Garko sussurra ad Adua: “Zitta” e quella: “Andasse a fan**lo”. Ma la regia abbassa i microfoni. Garko continua: “Era una favola di carta, non è facile da riconoscere, grazie Signorini. Qual è il segreto di Pulcinella? Signorini che te lo devo spiegare proprio a te? Non è il momento adatto. Quella cosa non va capita, né discussa, siamo nel 2020, vorrei solo dire perché è stato un segreto. Se è stata una zavorra? No, esco dalla casa con il mio bambino per mano”. Signorini insiste: “Adua non ti sei divertita nella favola falsa, vero?” e Garko: “Non mettere troppo il dito nella piaga, te lo dico non per i sentimenti, ma per altri motivi che sai bene”.

Dunque, il coming out mette la sordina allo scandalo dell’Ares film. Arriva anche Massimiliano Morra: “Complimenti per il coraggio. Sei genuino e spontaneo”. A demolire il siparietto ci pensa Patrizia de Blanck: “Lo sapevamo tutti, dietro le spalle tutti noi lo sapevamo, Gabriel ha ribadito cose che sapevamo, ma trovo comunque bello che lo abbia fatto”. L’appuntamento per conoscere i motivi del segreto di Pulcinella è per sabato 3 ottobre: Garko ne parlerà a Verissimo con Silvia Toffanin.

