Grande Fratello Vip, Gabriel Garko non salva Adua: spedita in nomination con Morra, Abbate e Franceska Pepe

Fulvio Abbate, Franceska Pepe, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco sono i nominati della quarta puntata del Grande Fratello Vip 5, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Momento clou: il coming out (intuito) di Gabriel Garko. Solo velati i riferimenti all’Ares gate culminati in un “vaffa” catartico di Adua, Gabriel e Massimiliano, tre volti di punta dell’Ares film. In casa tornerà Cristiano Malgioglio.

La diretta della quarta puntata del GFVip si apre con il conduttore Alfonso Signorini e Gabriel Garko (sorride, ma gli rifila un bel vaffa a caldo, nda). L’attore, taglio di capelli alla Denis Dosio e rosario al collo, ha preparato una lettera per l’ex fidanzata da copertina Adua, ma prima di entrare in casa per la “grande” rivelazione, assiste all’incontro, poco amorevole e molto legale, tra Adua e il fidanzato Giuliano, copia slavata di Franco Franchi in giacca doppiopetto e pantaloni a zompafosso da “Castello delle cerimonie”.

Il succo del discorso è un pizzino: “Il passato va affrontato nelle sedi opportune”. E per paura di non essere stato abbastanza chiaro, alla fine del formale faccia a faccia (ci sarà più affetto e passione con Garko), si porta le mani alla bocca e dice: “Taci”. Gli utenti di Twitter se ne accorgono: “Omertà”. Ed ecco il vis a vis tanto atteso: l’attore di Zagarolo è in giardino, Adua a due metri di distanza, lui ha il palletico, ciondola e ruota su sé stesso: deve dire all’ex Adua una cosa che lei sa già, che tutti sanno già, ma che in realtà non dovrebbe interessare a nessuno. La loro era una favola finta, artefatta per il lancio di film e fiction (sai che novità!), un andazzo a cui ha posto fine al Festival di Sanremo 2016: “Ti dissi che avrei fatto di testa mia. Ho cominciato a dire la verità sull’età e non ho indossato più maschere”.

Un passaggio importante perché rafforza e conferma il racconto di Adua e Morra su un’agenzia-setta. Un’altra frecciatina è: “La sirena ti ammalia, ma alla fine ti tira giù. Anche il cane più buono si ribella quando la catena diventa troppo stretta”. E tra uno tsunami di lacrime, il coming out meno coming out della storia: “Ora voglio vivere la mia vita… tanti lo chiamano il segreto di Pulcinella, ma è importante spiegare perché è stato un segreto. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà. Adua, adesso sei libera”. I due rompono la consegna della distanza di sicurezza, si abbracciano e Garko le sussurra in un orecchio: “Zitta”.

Non ci soffermeremo sul fatto che è stato un coming out telefonato (pochi giorni prima Tommaso Zorzi lo aveva detto ai coinquilini, nda) e sull’opportunità di farlo nel reality che ha sollevato un vero scandalo (è definitivamente archiviato?) né sul fatto che fosse tutto pianificato da tempo. Diremo solo che ancora una volta Gabriel Garko si è immolato alla causa. Perché nessuno dovrebbe parlare del proprio orientamento sessuale allo scopo di mettere il bavaglio a una storia oscura dai risvolti in apparenza inquietanti. Ancora una volta si usa una copertura per distogliere l’attenzione dall’argomento principale.

Alfonso Signorini apprezza la grande fatica di rivelare il segreto di Pulcinella, ma gli chiede qual sia (vuole sentire “sono gay”) e Gabriel Garko: “Signorini che te lo devo spiegare proprio a te? Non è il momento adatto. Quella cosa non va capita, né discussa, siamo nel 2020. Se esco da qui senza una zavorra? No, esco dalla casa con il mio bambino per mano. La favola era falsa? Non mettere troppo il dito nella piaga, te lo dico non per i sentimenti, ma per altri motivi che sai bene”. Sopraggiunge Massimiliano Morra, si complimenta per il coraggio e tutti e tre gli ex Ares Film si lasciano andare a un catartico e liberatorio “vaffa***lo”.

Il GFVip seconda parte

Il pettegolissimo Fulvio Abbate rosica per la nomination esattamente come faceva Barbara Alberti un anno fa: “Esco, non vedo l’ora, io qui non ci sto a fare niente. Mi sono rotto le pa**e”. Litiga con Elisabetta Gregoraci che gli dà del “viscido con l’occhio sempre sul perizoma”. Poi sulle montagne russe del reality sale la simpatica dittatrice Matile Brandi: piange per la mancanza delle figlie gemelle di 14 anni, per gli alti e bassi del rapporto con il compagno e per la mamma morta un anno fa dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer (“finché potete non mettete i vostri cari in un ospizio”). E’ una donna in gamba e perbene. Si salta di palla in frasca: Signorini tira le fila del teatrino dei pretendenti alla mano di Giada, figlia della Contessa de Blanck, ed Enock, che se la gioca con Denis Dosio e Pierpaolo Petrelli, ha un’uscita greve: “When you go black, you never come back”. Non c’è bisogno di traduzione. Poi tocca a Denis Dosio, lo youtuber lanciato da Barbara D’Urso. E’ stato bullizzato dai 14 ai 16 anni, piange al ricordo che la mamma piangeva per i commenti degli haters: “il mondo dei social è tanto bello quanto cattivo. Come si risponde agli haters? Amandosi ed acquisendo consapevolezza del proprio valore”.

Voltagabbana

Questa è una storia buffa. Lunedì scorso, Alfonso Signorini mangiò il muso a Franceska Pepe, rea di non averlo lasciato parlare, mentre venerdì sera, il conduttore è tutto pappa e ciccia con la modella 28enne. Un voltafaccia che manda in tilt Tommaso Zorzi (principale antagonista della Pepe) e il resto degli inquilini, al limite della sopportazione con l’indisponente e provocatoria Franceska. Signorini si schiera con la modella: “Fly down è favoloso, mi fa volare”, Antonella Elia si spinge a definirli “branco” e a Zorzi: “Le stai dando il tormento. Dov’è andata a finire la tua ironia?”. Franceska ne approfitta: “Sei cattivo con me. Ti devi calmare”, l’influencer capisce di essere stato “abbandonato” dal GF e che non esiste un vero protetto dalla produzione, ma che sono tutti sacrificabili in base all’evolversi delle dinamiche del gioco e si cuce la bocca in un sorriso sinistro. Abbate si intromette: “E’ refrattaria alle regole, è il Franti del libro Cuore”, mentre Zelletta è tranchant: “Non mi piace. E’ un dito nel se**re. Risponde sempre male”. Franceska Pepe è una sobillatrice, un’istigatrice alla “lancio il sasso e nascondo la mano”, entrata al GFVip non perché famosa, ma per diventare famosa: quale metodo migliore se non aizzare lo spigoloso Tommaso Zorzi (e i suoi follower) per ottenere visibilità?

Dirty dancing fake

E’ il momento del balletto “Dirty Dancing”. La pancia dei vip è affidata a Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. In settimana, la presa d’angelo è sempre venuta bene, ma in diretta è un flop epico, una figuraccia storica. Elisabetta ci prova tre volte e per tre volte finisce a peso morto come un sacco di patate sgambettante a un passo dal ricovero al Gemelli. Si preannuncia tempesta: i soldi per la spesa sono pochi.

Nomination

Dal televoto di lunedì, Fulvio Abbate torna di default in nomination. Per le donne: Stefania Orlando e la Gregoraci nominano Myriam “perché si mette sempre in mezzo alle discussioni” (la Catania piangerà a fine puntata). Ruta e Guenda puntano Adua: la motivazione pubblica è una baggianata, quella vera ma non confessabile è che Guenda si vuole levare dai piedi Adua per provarci con il suo ex Morra. Anche Myriam e Patrizia de Blanck nominano la Del Vesco (la Contessa l’accusa di essere una maleducata: “Non sei la santa e la pura”). Dayane sceglie Franceska “non mi ha proprio ca**to quando ha fatto i nomi di chi le è simpatico”. Adua e Matilde la seguono sulla Pepe: “porta scompiglio”. Franceska nomina Stefania “non capisco da che parte sta”. Per gli uomini è un fuoco di fila contro Massimiliano Morra. Volgare e deprecabile il botta e risposta tra Zorzi e Signorini su un uomo che “sembra etero, ma non lo è”. Magari ci sbagliamo, ma le loro risatine su Morra sembrano destare il dubbio che non sia etero. Il televoto è “chi vuoi salvare?” e il vip con meno preferenze sarà eliminato.

GFVip night

All’1 di notte, Signorini annuncia che Cristiano Malgioglio, la star indiscussa di tutte e 5 le edizioni del GFvip, rientrerà nella casa di Cinecittà nelle prossime settimane: “Malgy questa casa aspetta te. Ti vogliamoooo, sei un grande personaggio”.E poi è il "viagra" degli ascolti (cit.)

