Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli smonta Gabriel Garko: la verità sul coming out

"Garko usato per spostare l'attenzione". Ne è sicura Selvaggia Lucarelli che punge il Grande Fratello Vip dopo la puntata andata in onda ieri sera dove il coming out non esplicito di Gabriel Garko ha monopolizzato la quarta diretta del reality Mediaset.

I social hanno apprezzato la sincerità anche se si trattava del segreto di Pulcinella come lo hanno definito lo stesso attore e Patrizia de Blanck che venerdì sera a Signorini ha detto papale, papale: "Beh, lo sapevamo tutti! Dietro le spalle era cosa nota. Poi apprezzo lo sforzo e mi complimento". Ma la smozzicata dichiarazione sul proprio orientamento sessuale da parte di Garko è servita a "insabbiare" il ben più scottante Ares gate. Questo lo hanno capito in tanti, anche Selvaggia Lucarelli, giornalista de "Il Fatto Quotidiano", che in un'Instagram Stories ha osservato: "Quindi al GFVIP c'è una che dice che stava in una setta, ma un'altra setta più in alto l'ha zittita, quindi si è spostata l'attenzione su uno che si è dato un pugno in faccia da solo e su uno che ha detto sono "ga..." e se è "gay" o "gambero di Mazzara" ce lo dice a Verissimo".

Oltre a Garko, la Lucarelli fa riferimento a Iconize, ex di Tommaso Zorzi, che secondo Dayane Mello, attuale concorrente del GF, si sarebbe dato un pugno da solo per fingere un'aggressione omofoba (alla Mello glielo avrebbe riferito Soleil Sorge, nda) ed essere invitato in TV da Barbara D'Urso, molto sensibile ai diritti della comunità LGBT, allo scopo di acquisire maggior visibilità. Non a caso, la D'Urso invece di approfondire l'Ares gate, ha dichiarato di voler chiarire questa vicenda "gravissima".

