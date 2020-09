Grande Fratello Vip, la doccia di Elisabetta Gregoraci è bollente: a seno nudo per sbaglio

Giada Oricchio 22 settembre 2020 a

a

a

Incidente hot nella casa del Grande Fratello Vip. E la protagonista è Elisabetta Gregoraci, già al centro di un involontario bacio a stampo con Myriam Catania e di un altro bacio con Pierpaolo Petrelli per il budget della spesa. Intorno all'ora di pranzo, la conduttrice si è lavata nella vasca da bagno, quando è uscita si è infilata l'accappatoio e si è levata il pezzo di sopra del costume da bagno. Poi si è girata per sistemare l'accappatoio e nell'aprirlo ha scoperto entrambi i seni nudi. La telecamera frontale ha ripreso la scena mandando in onda la "scapezzolata". È un GF molto caldo per la Gregoraci.

"Miss Europa?". Franceska Pepe cazziata e svergognata. Signorini esplode in diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.