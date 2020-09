Grande Fratello Vip, nella Casa entra anche Mario Balotelli: difende Enock e umilia Dayane Mello

Giada Oricchio 21 settembre 2020 a

Mario Balotelli sbarca al GFVip 5 e umilia Dayane Mello: “Sono qui per mio fratello”. Enock Barwuah, sollecitato da Alfonso Signorini, ricorda l’infanzia difficile: “Quando sono arrivato in Italia ero molto piccolo e ho visto che mio fratello non c’era più, era stato adottato dai Balotelli. Mi ricordo di un mio amico che era sempre difeso dal fratello. Avevo la sorella, ma ho subito la sua mancanza. Mario è il mio tutto, è mio padre e il mio migliore amico. Ho sofferto per questa separazione. Ma dico che deve essere contento perché oggi lui è lì in alto e io grazie ai Balotelli sono qua”. Ed ecco la sorpresa, il faccione distorto di Mario Balotelli nel Led che ha gli occhi a cuoricino alla vista di mio fratello: “E’ mio amico, il mio sangue, guai chi me lo tocca e me lo sfiora. Sulle frasi di Leali mi hai scioccato, sei stato un grande signore, io non avrei reagito così, hai dato un insegnamento di vita anche a me. Se ha paura di me? No, sa che sono una persona molto privata ed evita di parlare delle mie cose personali. Chi è più bello tra noi due? Enock è perfetto”.

Signorini gli domanda cosa pensa dell’ N word: “Ho sofferto molto, i razzisti non sono tanti nel mondo, il problema è l’ignoranza che sta crescendo. Leali? Non lo conosco, ma è stato ignorante”. A sfiorare l’incidente diplomatico è Antonella Elia che con un intervento cattivo mette in imbarazzo Dayane Mello: “Mari, nella casa c’è una donna il cui cuore palpita per te. Cosa le vuoi dire?” e Balotelli la freezza: “Sono qui per mio fratello. Non sono un tipo da gossip o da storie passate, la conosco e la saluto molto volentieri”. Vibra ancora il palo preso da Dayane Mello.

