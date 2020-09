Grande Fratello Vip, Franceska Pepe cazziata e poi svergognata. Signorini esplode in diretta

Giada Oricchio 22 settembre 2020 a

a

a

Al Grande Fratello Vip 5, mai visto un Alfonso Signorini così. Il conduttore perde le staffe con Franceska Pepe e la annienta in diretta. La modella stava litigando con Tommaso Zorzi, è un fiume in piena di contraddizioni e Signorini cerca di interromperla, ma quella non lo ascolta e continua imperterrita. Il conduttore va su tutte le furie e inizia a urlare: “Pepe, Pepeeee, Pepeee” però non c’è verso. La ragazza lo ignora e Signorini esplode: “Pepeee, sei una grande maleducata! Impara a parlare quando ti viene data la parola. Basta, hai parlato anche tanto. L’educazione prima di tutto”.

Franceska risponde di nuovo e Signorini la sbriciola: “Ooohh sei una gran maleducata! Ma grande! Impara a parlare quando ti viene data la parola. Questa è casa mia, come diceva qualcuno (la Blasi, nda). Io arrivo in punta di piedi, quando dico ‘scusate’, avete il dovere di ascoltarmi. Detesto le urla! Non è il mio stile. Non mi interessa cosa vuoi dire, non c’è altro da aggiungere Pepe. Scusatemi a casa però la buona educazione viene sempre prima di ogni cosa! ”.

Ma non è finita perché al momento delle nomination, Franceska va in confessionale e Signorini le dà il colpo di grazia con malizia: “Senti tu hai detto che sei stata Miss Europa nel 2016, ma sul web non ci sei te, c’è un altro nome. Non è che per caso hai detto una bugia?”. La Pepe ha una faccia tosta incredibile: “No, ho detto di aver vinto la prima fascia” e Signorini la asfalta: “No, hai detto il titolo, me lo ricordo bene. Dì la verità, noi le perdoniamo queste bugie” e Franceska, come se niente fosse, ammette la bugia in diretta: “Eddai che sarà mai, non mettiamo i puntini sulle i”. No comment.

Fausto Leali fuori dal GF Vip, sul caso Enock sentenza insindacabile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.