Grande Fratello Vip, Fausto Leali squalificato. Enock: ma io lo perdono

Fausto Leali espulso dal Grande Fratello Vip 5. Alle 23.40, Alfonso Signorini comunica il provvedimento: “Al di là delle tue reali intenzioni, il peso delle tue parole può e deve avere una sola conseguenza: sei ufficialmente squalificato”. A nulla sono valse le scuse di Leali e il perdono di Enock Barwuah. Fin dall’inizio della terza puntata del GFVip, Alfonso Signorini ha messo i puntini sulle i: “Ne*ro oggi ha una connotazione diversa dal passato, è negativa ed è un dovere non ignorarlo. La parola non si può più pronunciare, è simbolo di sofferenza, Apartheid e discriminazione. Non possiamo far passare questo messaggio Fausto non dici le cose con cattiveria, ma con troppa leggerezza. Umanamente ti siamo vicini, ma dobbiamo fare un altro discorso. Dal punto di vista umano questa squalifica non ha senso, dal punto di vista sostanziale non potevamo permettere che passasse un tale messaggio. E questa lezione deve arrivare da noi. Le regole devono essere chiare”.

Elogio invece per la maturità di Enock: “So che fuori hai menato quando hanno usato questa parola e invece qui hai usato la parola perdono che è più forte di qualsiasi cazzotto”. In precedenza, Enock aveva osservato: “Non pensavo di venire qui e sentire questa parola. Oggi non è ieri. Non si può dire. Me l’hanno detta nella vita e mi ha ferito. Anche se Fausto non mi ha chiesto scusa, lo perdono”, Denis Dosio gli aveva espresso solidarietà: “Non ammetto il ritardo culturale quando hai 3 milioni di persone che ti guardano”, Tommaso Zorzi ha sottolineato che era recidivo e Fulvio Abbate: “Le razze non esistono e oggi ne*ro è inaccettabile dopo tutte le lotte che ci sono state”. Più comprensive Maria Teresa Ruta e la Contessa de Blanck che invocavano il perdono. Fausto Leali ha lasciato la casa sommessamente, ma consapevole di aver sbagliato.

