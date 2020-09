Patrizia de Blanck contro Flavia Vento: sei una rompico...oni. Al GfVip volano gli stracci

Giada Oricchio 19 settembre 2020 a

Lite in diretta tra Flavia Vento e la contessa Patrizia de Blanck nella seconda puntata del GFVip 5, il reality condotto da Alfonso Signorini: “Non bevo e non sono pazza”, “Ti devi far curare, ti porto a calci in c**o dallo psicanalista. Preghi? Gesù Cristo non è uno psichiatra!”. E ci si mette pure Antonella Elia: “Ma come paghi la pappa ai cani?”. Poi la proposta di rientrare in casa.

Flavia Vento si è ritirata dal Grande Fratello dopo appena 23 ore perché sentiva la mancanza dei suoi 7 cani. Lei, in effetti, non abbandona gli amici a quattro zampe, ma i reality show: 4 su 4. Alfonso Signorini la annuncia con un video in cui si vedono 5 dei suoi 7 cani terrorizzati (dalla felicità, of course) dal repentino ritorno. Sembrano condannati al patibolo in attesa del loro turno. L’ex soubrette entra in studio e attacca la de Blanck: “Non mi piace quello che hai detto di me. Non bevo più da due anni. Ho fatto un percorso per smettere di bere e ora sono astemia. E non devo farmi curare. Ho un cane di 13 anni che sta per morire. Se moriva senza di me? I miei genitori non hanno voluto tenere i 7 cani e questo mi ha fatto arrabbiare. Li ho messi in pensione, ma non è la stessa cosa, non ero tranquilla. Se non li avessi avuti, sarei stata lì con voi”.

Nobilissimo, se non fosse per il particolare che 28 zampe si notano, non sono comparse dal nulla, e che sapeva anche 24 ore prima che uno di loro stava male. La Contessa parte in quarta peggio di Vittorio Sgarbi: “Lo ripeto. Sei uscita in una maniera stro**a, potevi farlo in un altro modo. Hai bisogno di una persona che ti dia una mano e lo confermo. Quando esco, ti porto io a calci in cu*o dallo psicanalista. Avevi paura del Covid? Che ca**o dici? Qui siamo più protetti e controllati che altrove. Dovevi pensarci prima. Sei una rompico***oni, i cani erano contenti di respirare un po’ senza di te. Vaffanc**o!! Non è possibile che senta queste stupidaggini. Non parlare a vanvera. Hai bisogno di qualcuno che la aiuti in queste sue strane fissazioni. E Gesù Cristo non è un’analista!”.

Signorini prova a sedare gli animi, ma l’opinionista Antonella Elia fa la vera domanda: “Ma tu come paghi la pappa ai cani? Con quali soldi? Questo è un lavoro. Tanta gente farebbe le carte false per venire qui e te invece vai via”, la Vento è imbarazzata e farfuglia: “Con la preghiera il pane arriva sempre”. Seee, ciao core! e prima di andar via, la Vento fa un appello: "Se qualcuno mi tiene i cani, chiedo al GF di farmi rientrare in casa".

