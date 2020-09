GfVip, liti e bugie. In nomination Leali e Morra. Forfait di Brosio

Giada Oricchio 19 settembre 2020 a

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 5, il reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, chiude il cast con gli ingressi di Elisabetta Gregoraci, Denis Dosio, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda, Franceska Pepe, Myriam Catania, Stefania Orlando, Fulvio Abbate e Francesco Oppini. Fuori Paolo Brosio per motivi di salute. In nomination “Chi vuoi salvare?” Fausto Leali e Massimiliano Morra. Bugie, risse verbali, retroscena, gaffe e un clamoroso volo di Matilde Brandi sono il riassunto della diretta.

Prologo

Alfonso Signorini apre la puntata del venerdì: “Come state? Ve lo chiedo non per forma, ma perché di questi tempi viene dal cuore”. No, Signorì si chiama fifa da Covid. Sorvoliamo sui numerosi siparietti telefonati con Antonella Elia e Pupo e sulla bugia bianca: “Siete partiti col botto” (è stato il kick off meno visto di tutte le edizioni del GF, nda), ma non si può tacere che Signorini non abbia indovinato il nome di un vip nemmeno a pagarlo. E pensare che poteva sbirciare il giornale della Elia. Una preghiera: se la Contessa de Blanck deve smetterla di avere un linguaggio sboccato, Pupo deve piantarla con gli interventi a sfondo sessuale.

I nuovi ingressi

La diretta entra nel vivo con la sfilata dei nuovi vip. Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda sono le prime a entrare e costituiscono un unico concorrente. La conduttrice è imbalsamata dagli anni ’80 in un sorriso isterico, sbarra gli occhi da finta meravigliata pure davanti a un cuscino del divano e spalanca le fauci a mo’ di squalo incurante del tartaro. La seconda partecipante è Elisabetta Gregoraci, elegantissima in smoking bianco. Non era entrata lunedì perché in attesa dell’esito del tampone. La presentatrice si dice “gasatissima”, ma sia lei sia Signorini mentono: non è la sua prima volta in un reality. Aveva già partecipato a “Ritorno al futuro”, reality flop di Carlo Conti con Signorini opinionista. Smemorati. A ruota segue l’energico Denis Dosio, 19 anni, youtuber e opinionista di Barbara D’Urso, ciuffo a cono di gelato e giacca blu glitterata, zompetta come Bambi e sputa vulcaniche battutine: “Con il testosterone che c’ho per questi giorni chiusi in hotel, mi limono pure l’intellettuale. L’ultimo libro che ho letto? After”. E’ già tanto che abbia usato la parola intellettuale. Poi scambia la porta del frigorifero in magazzino per quella di ingresso in casa. Tutt’apposto. L’intellettuale c’è e si tratta del Marchese Fulvio Abbate, scrittore dotato di grande cultura, fine acume e tagliente vis polemica: “Entro per abbassare il livello culturale” e infatti piazza subito: “Anche Pasolini, Moravia e la Morante scoreggiavano. Non fatemi uscire comunista”. Dopo questo preambolo, la de Blanck si presenta così: “Io dico solo due parolacce: str***o e vaffanc**o”.

Alba Parietti telefona al GFVip: “Sì sono una st***za”

Alle 23.33 arriva Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti “mamma ovunque” e Franco Oppini. Vuole camminare sulla sue gambe, ma al momento Signorini gli consente di avvalersi ancora delle lunghe leve della celebre mamma. Il direttore di “Chi”, infatti, inzuppa il pane del gossip: “Contessa, perché le sta antipatica la Parietti?”e la de Blanck: “Penso che non sia l’unica a cui sta sulle palle, non mi sta particolarmente simpatica. Ha un modo di fare che non piace”. Ed ecco la telefonata (dall’oltretomba) dell’onnipresente Alba: “Hai ragione io sono una grandissima str***a” e la Contessa: “Tuo figlio è il primo a dirlo. Ma si scherza: ci sono stro**i che sono veramente stro**i e quelli che non lo sono in fondo”, ma la Parietti: “No, io lo sono fino in fondo. A mio figlio dico che ha fatto il lockdown con me, adesso lo fa con Patrizia e la Ruta e mi rimpiangerà”. Abbate si lancia nella semantica dello stro**o e via di st***zaggine per 5 minuti.

Segue Stefania Orlando, in lurex da band pop anni ’80. Patrizia de Blanck e Antonella Elia le rifilano due schiaffoni a caldo. Nel video di presentazione, la conduttrice romana dice: “Quanto siamo cretine noi donne quando parliamo d’amore” e Patrizia: “Ma non credo proprio, forse tu! Ma che dice questa!”. Poi la Elia sferra un attacco frontale in stile Ilary Blasi (questo GF con lei avrebbe spaccato, nda) contro Fabrizio Corona: “Perché mi hai invitato al matrimonio se poi parli male di me? Per fare numero e avere maggior spazio sui giornali? Hai sparlato di me dietro le quinte di un programma televisivo di Canale 5”. Gelo in studio. La Orlando infila la porta visibilmente scossa. Alle 00.17 si presenta Myriam Catania, attrice, doppiatrice, nipote di Simona Izzo ed ex di Luca Argentero “un grande amore che ha lasciato un grande affetto”. Potenziale pozzo di trash. Poco prima dell’1 di notte, Signorini ufficializza che salta la presenza di Paolo Brosio per problemi di salute: “Sta facendo degli accertamenti in ospedale, ma lo aspettiamo”. Così ecco l’ultima svalvolata: Franceska Pepe con la “k” “perché così sono unica. Sono up&down come la Borsa. La storia con Sgarbi? Importante. Quanto è durata? 7 ore”. Meno del trucco della Contessa de Blanck. La modella stabilisce un record: bocciata dal web appena ha aperto bocca. Si distingue per sobrietà: è più scosciata della Salemi al famigerato Festival di Venezia. Se quella non si era fatta la ceretta, questa pare non indossi gli slip. E poi c’è quella mano malandrina - in stile Diletta Leotta al Festival di Sanremo di Carlo Conti - che tiene aperto il copricostume per paura che non le si vede il colon. Franceska arriva in salotto urlando con il pugno alzato: i vip la ignorano letteralmente.

Malgioglio: "Leali ha sbagliato, politica deve stare fuori dal GfVip"

Caro GF non tarpare le ali alla Contessa!

Il ciclone Patrizia de Blanck è la nostra prediletta. Nessuno la tocchi: dietro l’intercalare colorito (e basta con questo politically correct pure sul colore delle mutande), c’è una donna di grande spessore e sensibilità. Chissenefrega se dice due parolacce. Per lei vale la favola di Esopo “La volpe e la pantera”: gli ornamenti dello spirito valgono più della belleza fisica. All’inizio della diretta, Patrizia de Blanck si rivede nelle clip e ci resta male: “Che ces*o! Orrenda. Faccio schifo al ca**o. Non sono così brutta. I cuscini con la faccia di Pupo? Li ho tutti girati, tranne uno che ho messo sulla porta del bagno”. Noblesse oblige. La de Blanck è un battitore libero, un cane sciolto, ma Signorini la bacchetta: “La prego qualche parolaccia in meno, anche se il suo è un linguaggio scurrile nella forma, ma non nella sostanza” e la Contessa: “Ma quale scurrile dico solo st**zo e vaffa***lo”. Fulvio Abbate le fa da sponda: “E’ piccolo borghese che il linguaggio debba essere depurato”. Semmai grave è quello che ha fatto il GF mandando in onda le immagini della de Blanck completamente nuda. In principio, la nobildonna crede che siano state coperte le parti intime e la prende con calma tra i vip piegati in due dalle risate, ma quando Signorini sottolinea che a Pomeriggio Cinque si è visto il nudo integrale, assume la stessa espressione di chi si sente violato. E in confessionale, durante la nomination, litiga con l’amico conduttore: “Non mi è piaciuto. Mi sono girate le pa**e. Anche un po’ di rispetto per me! Guardoni! Feticisti! Per rispetto potevate girare le telecamere in quel momento. E’ stato un caso? Bugiardo, bugiardo!”. Ha ragione. Le telecamere sono rimaste su di lei nonostante fosse evidente cosa stesse per fare: c’era la precisa volontà di mostrare il suo corpo senza vestiti. La regia è stata presa in contropiede dall’assenza di biancheria intima e lì ha staccato. Ma perché imbastire il teatrino in diretta? Per pruriginosa curiosità a favore di share? Bastava avvertirla in privato e glissare come quando si creano dinamiche che non tirano acqua al mulino degli spioni. Dito nell’occhio del GF.

Dayane, Mario Balotelli e Enock: l’imbarazzo va in scena al GFVip

Dunque, Enock, entrato per scrollarsi di dosso l’etichetta di “fratello di” Mario Balotelli, si trova a fare il reggimoccolo di un flirt del fratello con Dayane risalente a 7 anni fa. La modella brasiliana ha detto anche al pratino sintetico della casa di Cinecittà che prova ancora dei sentimenti per il calciatore, Matilde Brandi la sgama: “Le interessa più il personaggio della persona”. Signorini rivela: “Mario, mi ha telefonato e mi ha detto che vi siete conosciuti a 19 anni, non era un amore folle, poi non vi siete più visti” e manda in onda un’Instagram Story in cui le dà della bugiarda arrivista. Dayane impallidisce per la figuraccia: ha giocato la carta sbagliata, ma Signorini la tranquillizza: “Non ce l’ha con te, il clima è molto sereno”. Falso. Balotelli è più nero della sua pelle e su Twitter scrive: “Prega Dio che non venga là dentro perché arrivo con le sciabole”. Signorini preme per la storiella da reality e fa la maitresse proponendo ai due di avvicinarsi. I due lo snobbano. Può sognare.

L’ex mai ex di Tommaso Zorzi

In passato Tommaso Zorzi ha avuto una breve storia con Iconize finita a pesci in faccia, però gli scazzi proseguono. Signorini chiede a Zorzi come è messo in amore, l’influencer capisce subito: “E’ già andato dalla d’Urso? Il Grande Fratello è un’occasione ghiotta per chi cerca visibilità e conoscendo la sua voglia di apparire, mi stupirei in positivo se non parlasse di me”. Ecco, può abbandonare ogni pia illusione. Iconize ha replicato alle sue frecciatine su Instagram e il gieffino risponde: “Caro il mio Marco, tante sono le occasioni in cui io ho taciuto, sono mesi che sparli di me. Ero amico di Elettra e da quando siete amici, non mi ha più voluto vedere. Non sei un cucciolo indifeso e non sarai mai la vittima. Ho lasciato degli screenshot a una persona di fiducia fuori per difendermi”. Gli screenshot sono cinema puro!

L’elogio di Mussolini

Signorini liquida l’apologia del fascismo di Fausto Leali come boutade: “Hai detto cose imprecise. Le pensioni sono state introdotte dopo Mussolini, è una realtà storica. Ha fatto cose buone, ma anche orribili come le leggi razziali che vorremmo dimenticare”. ANCHE. Ci è cascato pure lui peggiorando la situazione.

Via col Vento

Flavia Vento torna in studio per spiegare il suo ritiro: uno dei suoi 7 cani ha 13 anni e sta morendo, inoltre è arrabbiata con i genitori perché non hanno voluto accudire le bestiole. Cuore d’oro. Peccato che le 48 zampe non siano spuntate dal nulla: era al corrente della situazione anche prima di entrare cantando da sirena. La Vento ingaggia una lite con la de Blanck: “Non bevo più da due anni (quindi conferma i problemi con l’alcool, nda). Ora sono astemia. E non mi devo far curare”. Ma la de Blanck tempera il suo temperamento nella presa della luce: “Sei uscita in una maniera st**nza. Hai bisogno di una persona che ti dia una mano. Quando esco, ti porto io a calci in cu*o dallo psicanalista. Vaffanc**o!! Non è possibile che senta queste stupidaggini. Cosa dici? Preghi? Ma Gesù Cristo non è un’analista!”. Signorini blocca il trash e Antonella Elia lo riapre: “Con quali soldi compri la pappa ai tuoi cani? Questo è un lavoro e ci hai rinunciato”, la Vento si trasforma in un santone ciarlatano: “Con la preghiera il pane arriva sempre”. Ah, ecco. Il bilancio Inps è salvo. Basta file per il reddito di cittadinanza e la Naspi, tutti in fila fuori le chiese. Che Dio vede e provvede. Che aiutati, che Dio ti aiuta.

Le nomination

I vip immuni sono Enock, Matilde, Tommaso, Andrea e Patrizia, quelli entrati venerdì sono congelati. L’esito è scontato: al televoto “Chi vuoi salvare?” vanno Fausto Leali e Massimiliano Morra, ex fidanzato di Adua che lo nomina nonostante lei sia “cristiana che conosce il perdono”. Il meno votato non sarà eliminato, ma andrà di default al televoto di lunedì. Doppio choc finale: Matilde Brandi inciampa e si spalma sul tappeto. Un tonfo degno del 2020. Mentre Signorini cita la D’Urso: “Choc, come dice la mia amica Barbarella”. Ha voluto smentire le indiscrezioni di una nuova maretta con la primadonna di Mediaset.

