Furiosa per il nudo integrale. Patrizia de Blanck sbotta contro il GfVip

Nella seconda puntata del GFVip 5, furia di Patrizia de Blanck contro Alfonso Signorini e la produzione per il nudo integrale: “Guardoni! Non dovevate riprendere per rispetto verso la mia persona!”. Era necessario dirglielo in diretta? E stamattina rincara la dose: "Esiste un'etica".

Venerdì sera, la Contessa Patrizia de Blanck ha scoperto che il GF l’ha mandata in onda senza vestiti. All’inizio pensava che le immagini fossero pixellate, ma quando ha realizzato che il nudo era integrale e senza censure ci è rimasta malissimo. In prima battuta, Signorini le ha mostrato la clip del suo involontario spogliarello con le parti intime coperte, i vip sono scoppiati a ridere e la de Blanck sembrava aver preso bene il momento scabroso: “Siete dei guardoni!! Ero in camera, ma scusa ma dove posso cambiare una maglia senza essere vista? Non sono un cane da tartufo che cerca i punti dove non ci sono le telecamere”. E fino a qui il disappunto. Ma Signorini ha inzigato: “Guarda che noi abbiamo messo le stelline, ma è andato in onda il tuo nudo integrale dalla D’Urso a Pomeriggio Cinque. Fausto che ne pensi?” e Leali è stato educato quanto Pupo: “Se mi è piaciuto? Potrei dire una cosa peggiore di quella di Mussolini”. Come se lui fosse Bradley Cooper. Pupo, invece, si è complimentato per il bel seno. Quando sarà richiamato a un atteggiamento più consono?

Successivamente, la Contessa ha realizzato che il nudo era totale: “Tommaso, non ho capito, ma cosa si è visto? Il seno? Tutto? Tutto che? Ma davvero?!”. E ha assunto l’aria di chi si sente violata. In occasione della nomination in confessionale, ha rimproverato l'amico Signorini: “Mi sono girate le pa**e. Anche un po’ di rispetto per me! Guardoni!”. Il presentatore prova a buttarla in caciara, ma la nobildonna non si fa fregare: “Non sono bella, sono stata una bella ragazza, ma per rispetto non si riprende una persona che si leva la camicia, potevate girare le telecamere in quel momento. Ci sono tante belle ragazze perché proprio me? Senza rispetto! Era in diretta? Eh ma si vedeva che mi stavo alzando la camicia. No, siete solo dei guardoni, feticisti. E’ successo casualmente? Bugiardo, bugiardo!”. Più tardi a Myriam Catania chiederà ancora: “Che si è visto? Tutto? Uhh. Non uscirò mai più dal bagno. Sì mi sono dimenticata delle telecamere. Mi sono inca***ta con loro, potevano non mandare in onda. Non si fa”. Ha ragione: non è credibile. Le telecamere sono rimaste su di lei nonostante fosse evidente cosa stesse per fare: c’era la precisa volontà di mostrare il suo corpo senza vestiti. L’incidente sta nel fatto che la regia non pensava fosse senza biancheria intima ed è stata presa in contropiede. E comunque perché imbastire l’umiliante teatrino in diretta? Per pruriginosa curiosità a favore di share? Potevano avvertirla in confessionale e far finta di niente in puntata. Come quando ignorano una dinamica che non gli fa gioco. GF bocciato. Questa mattina è tornata sull'episodio ed era ancora più contrariata: "Non metto il microfono! Sono inca**ata nera x quello che è successo ieri. Non mi potete riprendere mentre mi levo la camicia. Ma vaffa! Proprio me quando ci sono tante ragazze belle? C'è un'etica quando fai le riprese. Ero anche nascosta in un angolo. Non mi sta bene. Non è stata una casualità o un incidente".

