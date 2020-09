Elisabetta Gregoraci sbarca al GfVip. E la spara grossa su Briatore

Giada Oricchio 19 settembre 2020 a

a

a

La bellissima Elisabetta Gregoraci inizia la sua avventura al Grande Fratello Vip 5 tra una rivelazione su Flavio Briatore, una bugia e una battutaccia di Pupo.

Elisabetta Gregoraci è uno dei vip più attesi di questa edizione: c’è grande curiosità intorno all’ex signora Briatore che non è entrata lunedì scorso perché in attesa dell’esito del terzo tampone (ma Signorini glissa). Nella clip di presentazione, la conduttrice calabrese evidenzia: “Il matrimonio con Flavio Briatore è stato molto chiacchierato. E’ finita dopo 13 anni, sono cresciuta al suo fianco, ma anche lui è cresciuto con me. Aveva tutto, ma non aveva niente. Non aveva i valori della famiglia. Molti pensano che io sia un personaggio irraggiungibile, in realtà sono molto easy e alla mano”.

"Quando Valeria Marini...". Petrelli spettegola nella Casa: cosa racconta l'ex velino su Temptation

Scende dalla macchina in chicchissimo smoking bianco e ribadisce: “E’ un’esperienza nuova, non so cosa mi aspetta, sono gasatissima, non vedo l’ora di divertirmi con i compagni che ho spiato in questi quattro giorni”. Non è vero che è la sua prima volta in un reality: nel 2005 partecipò a “Ritorno al futuro” dove proprio Alfonso Signorini faceva l’opinionista. Strano che entrambi lo abbiano dimenticato. Da dimenticare invece l’osservazione di Pupo: “Chi le può piacere nella casa? Se la conosco, a lei piace Fausto Leali. Fausto hai problemi di prostata?”. Uno squallido riferimento alla scusa con cui Briatore ha nascosto di avere il Covid-19.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.