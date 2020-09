Grande Fratello Vip, il velino Pierpaolo Petrelli spettegola su Temptation: quella volta che Valeria Marini

Giada Oricchio 18 settembre 2020 a

Pierpaolo Petrelli, ex velino di Striscia la Notizia e simpaticissimo concorrente del GFVIP 5 (spassosa la sua imitazione di Malgioglio), ha svelato un retroscena "pungente" su Valeria Marini e Temptation Island. Questa notte era in giardino insieme agli inseparabili Enock, Andrea Zelletta e Matilde Brandi e in attesa che il GF spegnesse le luci, ha riferito un aneddoto su Temptation Island Vip, il docu-reality cui partecipò da tentatore.

"Era l'edizione con Valeria Marini, quella delle cotolette - ha detto Pierpaolo -. Era in costume da bagno e sopra aveva una maglia a rete. A un certo punto la punge un ape. Lei è allergica. Si alza di scatto, urla, arriva il medico. Stava male, aveva la pancia gonfia. Si stende sul letto e inizia a lamentarsi ho un dolore pazzesco... AFRODISIACO. Siamo scoppiati a ridere. È simpatica, ma anche molto esigente. Poi lei ce l'aveva con Zonzo (Sossio, nda), il fidanzato di Ursula, sono molto amiche, ma lui non può vederlo. Temptation è strano, c'è molto lavoro dietro. In realtà il primo giorno le ragazze non ci parlavano perché temevano che i fidanzati potessero vederle e arrabbiarsi, poi però arrivavano i video dei ragazzi con le tentatrici e noi andavamo a consolarle".

