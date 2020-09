Carolyn Smith e la battaglia col tumore: "Contino le cure ma sono piena di progetti"

Francesco Fredella 18 settembre 2020 a

Lo chiama intruso. È un maledetto intruso, ma Carolyn Smith (una vera forza della natura) sta vincendo la battaglia contro il tumore. Non l’ha mai nascosta, la sua forza è un esempio per tutti. “Pensavo di aver finito le cure ma devo continuare, non è facile”, racconta ad Eleonora Daniele. Che le confessa: “Sei da sempre un esempio per me”. Poi Carolyn continua: “Mi sento bene sia fisicamente che psicologicamente, anche se non è facile, dopo cinque anni, assumere sempre medicinali”.

Da domani sera Carolyn torna negli studi di Milly con un grande applauso del pubblico che la ama da sempre. Lei, in studio dalla Daniele, avvisa: “Abbiamo un cast molto interessante e per la prima volta due donne balleranno insieme: Rosalinda Celentano con la maestra Tina Hoffman, in sostituzione di Samuel Peron” (risultato positivo al Covid).

