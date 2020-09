Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi preoccupato: cosa vorrebbe fare, la frase dell'influencer

Giada Oricchio 18 settembre 2020 a

L'astinenza al Grande Fratello Vip preoccupa Tommaso Zorzi, influencer ed ex Riccanza. Il concorrente del Grande Fratello Vip 5 è tra i più amati dai social anche se la sua avventura nel reality show, condotto da Alfonso Signorini, non è iniziata nel migliore dei modi: un litigio a caldo con Patrizia de Blanck, la febbre, il sospetto contagio da Covid-19 (i tamponi sono negativi, ma si sente ancora male) con l'arrivo in ambulanza a sirene spiegate in ospedale e adesso anche il dilemma di natura onanistica.

Ieri pomeriggio in salotto, Zorzi stava chiacchierando con Enock Barwuah (autentica scoperta), Adua Del Vesco e Pierpaolo Petrelli in merito ai punti ciechi in casa dove poter "rilassarsi". Petrelli ha risposto che non si poteva fare alcunché per tre mesi, ma Zorzi: "Tutti quelli che conoscevo e che sono entrati qui si sono fatti le pi**e. No, ma è un problema serio. Tu esci da qua che hai i co***oni viola... Si può andare in bagno anche se la porta non si chiude...ti immagini arriva qualcuno e la apre... Oh scusa... Va beh, vorrà dire che un autore si beccherà questa scena". E Adua: "Eh, pensa quanto sarà contento, da morire".



