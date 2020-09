Tommaso Zorzi torna in gioco. Niente covid al GfVip

Giada Oricchio 16 settembre 2020 a

a

a

Tommaso Zorzi è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip 5. Lo comunica la produzione tramite il proprio profilo Instagram: "Dopo aver effettuato i regolari controlli Tommaso Zorzi è rientrato in casa".

Flavia Vento non ce la fa più. Clamoroso abbandono al GfVip

Dunque, la grande paura per il suo stato di salute è passata: si trattava di sinusite e non di contagio da Covid-19. L'influencer aveva accusato febbre alta e spossatezza fin da lunedì sera, ieri pomeriggio è stato allontanato dal resto dei compagni per approfondire il suo stato di salute e oggi il rientro in gioco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.