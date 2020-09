Tommaso Zorzi fuori dalla casa. L'ombra del Covid sul GfVip

Giada Oricchio 16 settembre 2020 a

a

a

L'ombra del Covid-19 sul Grande Fratello Vip 5: Tommaso Zorzi momentaneamente fuori dalla casa di Cinecittà. Ufficialmente per una sinusite, ufficiosamente per il timore che sia stato contagiato dal virus. L'influencer si era sentito male già nel corso della prima puntata. Accusava dolori e febbre alta ed era intervenuto il medico. Martedì mattina sembrava stare meglio, ma nel pomeriggio la situazione è peggiorata e Zorzi è sparito dalla casa. In serata sulla regia 2 di Mediaset Play è andato in onda (per errore?) un minuto di diretta in cui Zorzi era chiuso in una stanza da solo in attesa, sembra, del risultato di un tampone.

GfVip 5, Patrizia De Blanck sbotta contro Alba Parietti: "È una str..za"

Il ragazzo è provato e dice a un'autrice: "Basta, non ne posso più di stare qui. Ditemi che per me il GF finisce qui e vado via. Sono due ore che mi tenete chiuso", la donna replica: "Quanto sei capriccioso. Sto aspettando qui con te, più di così...Il tuo GF non finisce qui, è questo che ti preoccupa? Ti ho detto che per noi sei più che importante" e Zorzi: "E meno male, altrimenti mi prendevate a bastonate". Poi la regia ha staccato. Per ore i coinquilini si sono domandati dove fosse finito ipotizzando anche il Coronavirus, ma Patrizia de Blanck ha sottolineato che non era possibile visti i rigidi controlli. Ma qualcosa c'è perché in serata è arrivato il comunicato ufficiale: "Dopo aver accusato malori legati alla sinusite, Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la casa per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione in casa". In attesa di aggiornamenti giova ricordare che sabato scorso, il sito "TvBlog" aveva scritto che nelle maestranze del GF c'era una persona positiva al Covid, ma che il reality sarebbe partito regolarmente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.