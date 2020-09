Flavia Vento non ce la fa più. Clamoroso abbandono al GfVip

Giada Oricchio 16 settembre 2020 a

Flavia Vento si è ritirata dal Grande Fratello Vip 5 a distanza di nemmeno 24 ore dal suo ingresso. La soubrette ha avuto una serie di crisi di ansia e di nervi causate, dice, dalla mancanza dei suoi 7 cani. E questa notte, il GF l'ha accontentata facendola uscire subito. La Vento è uscita sorridendo e centrando un record: ha abbandonato tre reality su tre (La Fattoria, l'Isola dei Famosi e il GF). A nulla sono valsi i tentativi dei coinquilini di convincerla a restare. Patrizia de Blanck ha provato in tutti i modi a persuaderla: "Sei tu che stai male, non i cani. Ma che ca**o sei venuta a fare qui se sapevi questa cosa? Non ci hai nemmeno provato. Un giorno. Solo un giorno" e la Vento: "Ognuno ha il suo carattere. Sono io che rinuncio ai soldi, non loro. A questi che importa se vado via?". Ma la de Blanck: "Non è per i soldi. È per la figura di me**a. I cani sono contenti che si sono liberati di te. Ma perché sei venuta? Stai almeno una settimana" e quella: "Perché sono una stro**a. Ho sbagliato". La Contessa ha rincarato la dose: "Questa dà i numeri. Diventi peggio di una scema. Sei già rincoglionita e attenta che con l'età peggiori. Che ci sei venuta a fare? Sei autolesionista. Vai dallo psichiatra. Guarda che poi non ti chiamano più. Fallo per i soldi così fai stare meglio anche i cani".

La Vento, tra un urlo e un pianto, si è intestardita ancora di più: "Non ci riesco ad aspettare. Mi viene questa cosa da dentro, me sento morì a lasciare i cani. Ho dedicato a loro la mia vita. È una cosa che viene dal cuore, correrei a prenderli. È una mia LIMITAZIONE". La de Blanck non ci ha visto più: "Sei tu che stai male, non i cani! Non devi andare via, devi andare a ricoverarti. Mica sei normale. Sei pazza. Ti ho detto: non rompere i cog***ni. Vaffa... Io non ti difendo più. Trovi che la situazione non sia normale? E allora perché ca**o sei venuta a fare?". Poi l'addio.

