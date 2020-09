Difende Mussolini. Bufera Fausto Leali al GfVip

Giada Oricchio 16 settembre 2020 a

a

a

Terremoto al GFVIP 5: "Mussolini ha fatto tante cose buone" Fausto Leali fa apologia di fascismo e la Rete insorge chiedendo la squalifica. Dopo il ritiro di Flavia Vento e il momentaneo abbandono di Tommaso Zorzi, in meno di 24 ore, Alfonso Signorini, che alla vigilia del reality show aveva definito il cast "apocalittico", potrebbe perdere un altro concorrente.

Patrizia de Blanck si spoglia al GfVip. La D'Urso con le mani nei capelli

Ieri sera, in giardino, Fausto Leali stava chiacchierando con Patrizia de Blanck (si sta guadagnando fino all'ultimo cent del suo cachet da 100.000 euro), Pierpaolo Petrelli, Enock e Massimiliano Morrone. Il cantante ha parlato di astronomia per finire a parlare delle regole in Italia tirando in ballo Mussolini. Leali ha inneggiato a Mussolini: "Se fai nove cose buone e una cattiva verrai ricordato per quella cattiva, Mussolini ha fatto delle cose incredibili...delle cose buone per l’umanità...le pensioni…è andato poi con Hitler. Nella storia, Hitler era un fan di Mussolini". La de Blanck gli ha fatto eco: "Sì, sì, è vero". Frasi che non sono piaciute al web che invoca un provvedimento per l'artista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.