GfVip 5, Patrizia de Blanck sbotta contro Alba Parietti: "È una str..za"

Giada Oricchio 15 settembre 2020 a

Grande Fratello Vip 5 a tutta Patrizia de Blanck: "Alba Parietti è una str***za". Nella casa di Cinecittà, la Contessa ne ha per tutti: dagli autori colpevoli di farla dormire con le luci accese e senza materasso a Lele Mora che compra le vittorie di Walter Nudo ai reality cui partecipa fino ad Alba Parietti.

In cucina, parlando con Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta, ha detto: "Chissà perché Elisabetta Gregoraci non è entrata. Era in albergo con noi. Speriamo venerdì. Con lei entreranno Paolo Brosio, Fulvio Abbate e Francesco Oppini. Lui lo conosco, è molto carino. È la madre che è una stron*a, non so ha qualcosa che non mi piace. Lui è un bravo ragazzo, lei una stro**a". E siamo solo al primo giorno.

