Dayane Mello e Flavia Vento, crisi al GfVip. Perché piangono le donne

Donne sull’orlo di una crisi di nervi al Grande Fratello Vip. Dayane Mello confessa a Enock: “Sono stata abbandonata a 4 anni, avevo perfino i pidocchi”, mentre Flavia Vento piange per i suoi cani: “Sento il loro richiamo”.

Il trash non basta al GfVip: debutto peggiore di sempre negli ascolti

La prima mattina nella casa di Cinecittà è stata più che scoppiettante. La modella brasiliana Dayane si è confidata con Enock: “Mi fanno incavolare i social, parlano senza sapere. Ti giudicano, mi chiamano la regina dei reality. Sì li ho fatti, ma non così tanti. E poi mi piace fare cose diverse. Ma mi attaccano e mi insultano perché dicono che lascio sola mia figlia, non è vero. Le ingiustizie mi fanno inca**are. Io non piaccio perché sono una persona semplice. La gente non sa quanto mi ferisce quando parla di mia figlia. Io l’ho voluta tanto, volevo essere mamma già a 19 anni. Sono una brava mamma perché la mia mi ha abbandonata quando avevo 4 anni. Non avevo da mangiare, non avevo niente, nemmeno la doccia, la gente non si rende conto del danno che fa, mi vedono bella figa, punto e basta. Dicono che ho dato a Sofia al padre ma non è vero, è in affidamento condiviso. Abitiamo tutti vicini, sta con me, con lui o con la nonna. Le ho dato la stabilità che io non ho mai avuto. Io ho avuto tanti traumi e so quanto sia importante la sua stabilità mentale. Per questo non l’ho portata a Milano, ma sono rimasta a Como dove ci sono il papà e la nonna. Io ho provato il senso di abbandono ed è terribile. Mia mamma mi ha abbandonato a 4 anni, fino a 14 anni aspettavo una sua telefonata che non arrivava mai. Perché? Lei ha fatto un figlio con mio padre per tenerselo, ma la tattica non ha funzionato. Quando è rimasta incinta di me, aveva altri tre figli da diversi padri e lui non le ha creduto. Se ne andò in un’altra città e ci lasciava da soli. Mangiavamo riso crudo sul letto, lei non c’era mai. Avevo i pidocchi che cadevano dalla testa, mi ha fortificato, ma mi ha segnato la vita. Io mi ricordo tutto. I sentimenti, i dolori, la tristezza che provavo a 4 anni. Due anni fa, ho detto basta ‘guardare il passato’, devo guardare avanti”.

Poco dopo in giardino è arrivata Flavia Vento in lacrime: “Stanotte ho sognato i miei 7 cani. Sento il loro richiamo, penso a come stanno, ho dedicato la mia vita a loro”. Tommaso Zorzi ha osservato: “Non è da sani di mente prendere 7 cani”, “Eh, io ho la vocazione, ho salvato MILIONI di cani. E’ un lavoro avene 7. Lo conosci il mio ex fidanzato? E’ meglio che non lo nomino quello stro**o, De Gresy”. Poi gli ha chiesto com’era il canto della sirena della sera prima e l’influencer con un pizzico di malizia: “Era un cult”.

