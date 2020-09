Enock, de Blanck e Zelletta: Grande Fratello Vip sempre più a luci rosse

Giada Oricchio 16 settembre 2020 a

Il Grande Fratello Vip 5 è partito con il piede sull'acceleratore delle luci rosse: gustoso tris ormonale per Patrizia de Blanck, Andrea Zelletta e Enock Barwuah. La Contessa de Blanck, ieri pomeriggio, ha fatto il bagno a Enock e Pierpaolo Petrelli, ma prima ha commentato: "Ma fate il bagno con gli slip?! Ma che ca**o di bagno è? Come vi lavate?! Ma levateli. Ma scusa, io tanto di uccelli ne ho già visti tanti, quindi un uccello non mi fa nessun effetto! La doccia si fa nudi. A me l'uccello non fa effetto".

Stamattina, invece, è stato Enock a deliziare i telespettatori con un "avanti e dietro" bollente sotto la doccia: prima ha mostrato il marmoreo lato B, poi si è dato una sgrullatina al pacco. Una strizzata su cui la regia ha dovuto staccare. Nel primo pomeriggio è toccato all'ex "UominieDonne" Andrea Zelletta a fare una rivelazione fetish senza alcun pudore. Tommaso Zorzi stava parlando dell'importanza delle mani e dei piedi curati in una donna e Zelletta si è spinto più in là rivelando che la fidanzata Natalia Paragoni ha dei piedi bellissimi: "Sono un cultore dei piedi. Proprio fetish, mi piacciono belli, proporzionati, ben fatti. Infatti sto vedendo un sacco di piedini nudi qui in casa. Un piede brutto sulla donna più bella del mondo non va, è più forte di me. Per me è importantissimo. A UominieDonne dissi agli autori di farle indossare le scarpe aperte perché volevo vederle i piedi. Per fortuna ce li ha bellissimi".

