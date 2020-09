Patrizia de Blanck si spoglia al GfVip. La D'Urso con le mani nei capelli

Giada Oricchio 15 settembre 2020 a

a

a

Incidente hot al Grande Fratello Vip 5 e a Pomeriggio Cinque. E nemmeno a dirlo la protagonista è Patrizia de Blanck. Un giorno della Contessa nella casa di Cinecittà vale tutta la terza edizione del GFVip. Dopo aver trascorso tutta la giornata in camicia da notte per protesta contro gli autori che le hanno impedito di riposare lasciando le luci accese, la de Blanck è andata nella sua camera privata e si è levata la camicia da notte davanti alle telecamere sebbene fosse completamente nuda: niente reggiseno e niente mutande.

L'incidente a luci rosse è stato trasmesso su Mediaset extra anche se la regia ha cambiato frettolosamente immagine. Il destino però ha voluto che in quel momento Barbara D'Urso stesse conducendo il talk sul GF a "Pomeriggio Cinque" tenendo in split le immagini della casa. La D'Urso si è messa le mani nei capelli: "Nooo, nooo, ma non è colpa nostra. Stavamo passando la diretta. Giustamente la regia ha cambiato". Ma gli ospiti non hanno trattenuto le risate per il poco nobile inciampo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.