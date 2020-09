Patrizia De Blanck accusa Lele Mora. Al GfVip5 scatta la censura

Giada Oricchio 15 settembre 2020 a

Terribile gaffe e censura al GFVip 5. Patrizia de Blanck prima esagera e poi accusa Lele Mora di aver imbrogliato all’Isola dei Famosi e la regia stacca in fretta e furia. La Contessa è incontenibile dopo una notte in bianco causa luci e assenza di materasso: “Li ho minacciati che me ne vado. Non mi possono far dormire su una tavola di legno. Mi hanno sentito in confessionale! Ma che mi frega del Grande Fratello. Si sentiva da fuori? E ci credo! Gliel’ho detto che mi devono dare un materasso. Io voglio rispettare l’impegno, ho dato la mia parola, ma non a queste condizioni, non me l’ha ordinato il medico di venire qui! Mi metto in un angolo e vi mando tutti a fan**lo. Mi hanno tolto anche le forbicine e hanno rovistato nel mio beauty. Chi gliel’ha detto di toccare le mie cose?!”.

Caos al GfVip, la De Blanck minaccia l'addio. Colpa del microfono e delle luci

Ed è qui che commette un grave scivolone: “Se devo vivere nella me**a, vado in galera. Non sto qui, però mi hanno dato delle rassicurazioni. Ma non posso trovarmi a Buchenwald”. Paragonare le scomodità del GF a un campo di concentramento è stato un errore brutto e superficiale che i social hanno immediatamente stigmatizzato. La de Blanck ha tenuto banco anche con un’altra esternazione: “Mia figlia Giada aveva vinto l’Isola, perché l’aveva vinta, ma Lele Mora pagò 50.000 euro per far vincere Walter Nudo. E Giada è rimasta con uno sbrego di 17 punti sulla gamba…”. Immediato lo stacco di regia sulla piscina dove Dayane Mello nuotava in solitaria.

