Tina Cipollari asfalta Gemma Galgani. Standing ovation a Uomini e donne

A "UominieDonne", standing ovation per Tina Cipollari che asfalta Gemma Galgani: "Sei da manicomio. Ti querelano". Nicola Vivarelli rincara la dose: "Sei falsa, ridicola e una grandissima maleducata" e ci si mette pure Tini: "Quando chiudi una storia, tiri sempre fango addosso alla persona". Poi salta fuori che sta frequentando Veronica: "Mi trovo molto bene".

Il Trono Over mischiato al Trono Classico è schizofrenico e incasinato: giovane vuole tizia scesa per over che però vuole la baby che al mercato mio padre comprò. Ma il punto fermo è che le dinamiche dei grandi acchiappano di più di quelle dei virgulti catodici. Si riparte da Gemma Galgani e ahinoi, nemmeno il lifting ci salva dagli sfoghi post puntata. Amareggiata Madonna lacrimosa dietro le quinte, sgarzulina e felice durante le registrazioni. Tina aizza il pubblico come non si vedeva da tempo: "Oggi sono spietata. Fa scelte sbagliate. Una che a 71 anni prende in considerazione un ragazzo di 26 anni è da manicomio. È impensabile! La cattiva pubblicità te la fai da sola. Una donna che cerca l'amore, cerca un coetaneo, non il nipote. E poi perché lo lascia? Perché non l'ha portata a letto". Standing ovation dello studio. La dama torinese non si perde d'animo e men che meno fa autocritica: "Devo rinunciare a fare delle esperienze perché tu non le accetti?! Ti sei portata la claque? Io cado e mi rialzo, tu invece hai solo gravi cadute di stile e cadute di neuroni". I buuuhhh del pubblico si sentono fino a Milano.

Maria De Filippi manda l'esterna di Gemma e Paolo all'insegna di "Vacanze romane" e la dama ha il fegato di scimmiottare Audrey Hepburn nel film: camicia bianca, foulard al collo, gonna ampia beige. L'esterna è un continuo tirare frecciatine a Nicola e la solita triturazione di emoSsioni, sensaSsioni e "lo sento protettivo". Stesse frasi dette a Nicola, Rocco, Giorgio, Marco, Ennio. Al rientro in studio, a un tiepido Alessandro dice: "Sembri quell'attore... Can Yaman" e Tina: "Ma perché ti vuoi far querelare? Rifatti anche gli occhi oltre la faccia". L'uomo è pieno, saturo del corteggiamento, è preso da Gemma quanto noi da una televendita di tosaerba e Tina lo nota: "Sei di poche parole? Meglio per lei. Solitamente chi è di poche parole, è di molti fatti. Soprattutto sessualmente". La Galgani omaggia il corteggiatore con una torta per il suo compleanno e un cerchietto in testa da "Tempo delle mele". Ma subisce un'altra zampata. È quella di Nicola Vivarelli, il 26enne acrobata dei sentimenti: "Sei molto ridicola. Hai perso la credibilità delle persone a cui tieni tanto. Evita di fare le frignatine. Ti devi vergognare, non ci crede più nessuno ai tuoi piantolini. Sei una grandissima falsa" e Gemma: "Sono stata il cavallo di Troia per entrare in trasmissione". Dice la verità, peccato che per mesi abbia finto di avere il prosciutto sugli occhi. "Ma cosa è finito tra di noi che non è mai iniziato niente?! Sei tu che ti stai ridicolizzando. Oh ragazzino datti una regolata! Sei infantile. Mi hai preso per i fondelli, mi hai preso in giro. Adoperi le persone. Hai fatto serate piccanti a Torino e ho tanto di documentazione". Oibo' della De Filippi e baby Gemma: "Sì, è uscito con una ragazza molto provocante. Nelle storie su Instagram si vede una serata molto allegra con selfie in discoteca". Tutto qui? "Eh ma detta così sembra un festino orgiastico! In questo modo la gente fraintende. Fai passare lui per quello che non è", la bacchetta la De Filippi. Gemma è sotto attacco. Anche Tiní la muta, colei che sparisce nella sedia rossa per giorni e giorni, la punge: "Fai sempre così! Quando chiudi con un uomo, gli butti fango addosso!". Gemma scuote il caschetto biondo, ma rimane di sasso quando scopre che Nicola sta frequentando una dama 35enne del parterre e si trova così bene da mandare a casa ben 4 aspiranti corteggiatrici.

