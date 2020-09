Uomini e Donne riparte con i nuovi tronisti Davide e Gianluca. Gemma Galgani ha un nuovo corteggiatore

Giada Oricchio 08 settembre 2020 a

a

a

A "UominieDonne", il dating show di Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, Gemma Galgani esce allo scoperto con il nuovo corteggiatore. Pamela Barretta, Enzo Capo e Tina Cipollari si scannano senza ritegno, Roberta Di Padua fa una gaffe: "Blanda, te lo dico io se sei rigido" e Gianluca De Matteis e Davide Donadei conquistano il trono. Ancora polemiche social per le mascherine: "Che senso hanno? Così ridotte cosa coprono? Come fanno a essere utili?".

I tronisti Davide Donadei e Gianluca De Matteis

Quanto è avanti "UominieDonne"! Maria De Filippi imbastisce uno show trash per comunicare i nomi dei nuovi tronisti scelti tramite un sondaggio su Wittytv. Prima fa entrare le corteggiatrici e i tre ragazzi le scambiano per merce sulla bancarella di un mercato: "La tavola così ben apparecchiata è un casino", "Ci sarà da divertirsi", "Sembra di essere in profumeria", poi celebra la loro incoronazione. I fortunati sono Davide Donadei (il padre ha avuto problemi con la giustizia e lui vuole affrancarsi) e Gianluca De Matteis. La reazione è paragonabile a quella di chi viene insignito del Leone d'oro: "Che emozione! Me lo merito" dice Davide, mentre Gianluca è teneramente teatrale: "Ci ho sempre creduto, è dal 29 luglio che aspetto questo momento. È un peso che scaravento via". Che fatica le priorità della vita! Non che le corteggiatrici siano meno profonde e sentimentali. Da quest'anno, i giovani possono inviarsi messaggi tramite telefonini forniti dalla redazione. Così Selene fa capire che anche nella sua famiglia c'è un pregiudicato e un'altra che "ho poche tette, spero che non guardi solo quelle". Bene. Per il terzo aspirante alla laurea presso l'Università defilippiana, il 26enne Davide, c'è un premio di consolazione: resta grazie alla dama tutto pepe Roberta Di Padua. Va da sé che pure Armando e qualche altro cavaliere abbiano allungato gli occhi sulle corteggiatrici 30enni.

La "rigidità" di Roberta e Blanda

Dopo che Gemma Galgani ha fatto da apripista con Nicola Vivarelli, le signore del parterre over si sono ringalluzzite e hanno trovato il coraggio di ammettere che il miglior ritocco estetico è quello di accoppiarsi con un partner anagraficamente più giovane. Così Roberta punta Blanda meglio di quanto farebbe un cocker con i tartufi e gli strappa un ballo non prima di aver commesso una gaffe. La De Filippi chiede al giovane (riluttante per paura di perdere la sedia rossa imbottita) se sa ballare e quello bofonchia, ma Roberta: "Davide te lo dico io se sei rigido!".

Pamela Barretta ed Enzo Capo: spionaggio e controspionaggio

Maria De Filippi avverte Pamela: "Enzo si è lasciato con la fidanzata, vorrebbe partecipare al programma e dichiara di essere single per colpa tua". Poiché i Beni erano troppo deboli per difendersi dai Mali, la svalvolata pugliese ricorda solo il peggio della loro relazione e sbrana l'ex: "Maria, fino a mercoledì era fidanzato con tale Lucrezia, erano a una festa a Budapest. Poi lei a luglio ha fatto il provino per UominieDonne, come mai? Mi hanno detto che sono d'accordo. Ho tutte le prove sul telefono. Mi mandano le cose che ci posso fare?".

La De Filippi scoppia a ridere, ma sembra preoccupata dell'ossessione della donna: "Hai sempre le prove! Mi fai ridere! Un uomo che si fidanza con te si spara!". Poi Pamela afferma che Enzo ha tradito Lucrezia con una 18enne, che ha montato il teatrino per fare scena, che la farà scendere e alla fine andranno a Temptation Island. A questo punto non è chiaro se Pamela sputtani i teatrini di Enzo o della redazione di "UominieDonne". La De Filippi è obbligata a correggerla: "Un po' esistiamo anche noi... È vero che Lucrezia ha fatto il provino a luglio, ma oggi non è qui". Però non chiede a Enzo come mai il suo grande amore desiderasse fare la corteggiatrice, mentre stava con lui. Come un fulmine a ciel sereno, scoppia una bagarre nella bagarre: Tina Cipollari inveisce contro Pamela, rea di averle mandato un messaggio: "Hai rotto le pa**e. Non permetterti mai più di chiedere il mio numero per insinuare chissà cosa. Ogni volta fai la spia russa! C'è una redazione!". La De Filippi è sconcertata e chiede delucidazioni, Tina avvampa: "Si è permessa di scrivermi 'so che hai incontrato Enzo, vorrei sapere cosa vi siete detti!'. Era a Napoli e ci siamo salutati. Tutto qui. Pamela, fatti una vita! Mi sono alterata perché ha cercato il mio numero e mi ha scritto 'ciao sono Pamela'. E chissenefregaaa! È malata, soffre di manie di persecuzione". La moglie di Costanzo però difende la pugliese che nel frattempo tira moccoli dietro le quinte: "Non ti ha ucciso, ti ha mandato un messaggio. Cosa c'è di male?". Peggio va quando Enzo Capo entra in studio. Le urla coprono come un manto stellato gli studi Elios anche se non c'è nulla di romantico. Solo livore e rancore per il diktat di lui di bere l'acqua calda e di preparare i panini al pomodoro per pranzo, pena tornare a nuoto dalle Maldive. Pamela è straripante: lo accusa di parlare male di lei e di averle proposto di fare finta di litigare davanti alle telecamere per notorietà spiccia. Non una sorpresa nell'epoca in cui la signora di Mondello "non ce n'è coviddi" sbarca su Instagram e in 24 ore conquista 140.000 follower. Intanto, Armando Incarnato, spiaccicato sul plexiglas da ore, si rianima per interrogare Enzo sulla fine della storia con Lucrezia. L'attempato gagà si arrampica sugli specchi, ma la De Filippi gli concede il beneficio del dubbio e mette fine alla miseria degli insulti reciproci chiedendogli se sia fidanzato o no: "Sono single e la redazione sa tutto. Questa perché parla di me dopo tre mesi? Deve sparire dalla mia vita. I gossip li ha organizzati lei con il suo amichetto". Dal backstage, la soave Pamela gli dà del "cafone arricchito, anzi non arricchito" e se ne va.

Le mascherine della discordia

Le misure anti Covid-19 adottate dal programma non convincono i social. Le mascherine trasparenti coprono la bocca ma non il naso e sono aperte nella parte superiore, il plexiglas separa le persone di lato ma non tra una fila e l'altra, i balli lenti sono assembramenti e le mani si toccano con gran facilità. In compenso c'è tanto disinfettante. Basterà?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.