Clamoroso a Uomini e donne, in studio piomba Milly Carlucci... Cosa dice Maria

Giada Oricchio 10 settembre 2020 a

a

a

Incredibile a "UominieDonne": Maria De Filippi nomina la rivale Milly Carlucci. Quest'anno, nel dating show di Canale 5, corteggiatori e corteggiatrici sono seduti ai lati della conduttrice e possono intervenire nelle dinamiche del Trono Over. In teoria sono lì per i tronisti e le troniste, ma il colpo di scena è dietro l'angolo. È successo che un pretendente abbia invitato a ballare una corteggiatrice e Maria De Filippi lo ha sottolineato: "Volevo dire alle troniste che qui sulla mia testa volano sguardi. Un ragazzo ha chiesto a una corteggiatrice di ballare e lei ha accettato. Non dovrebbe succedere perché sono qui per i tronisti, ma nulla lo vieta". Il giovane ha sorriso e confermato l'episodio così la De Filippi ha sorpreso tutti con una battuta: "O è stato colpito da lei o ha una grande passione per il ballo e allora deve andare ad Amici o Ballando". Un riferimento freudiano visto che "Tu sì que vales" comincia sabato e dal 19 settembre sfiderà proprio "Ballando con le Stelle", il dancing show di Milly Carlucci.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.