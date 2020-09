La baby tronista Sophie si presenta: è la più giovane nella storia di Uomini e Donne

Giada Oricchio 09 settembre 2020 a

Sophie Codegoni e Jessica Antonini sono le due nuove troniste di "UominieDonne", il dating show di Maria De Filippi. Gemma Galgani ha un nuovo corteggiatore, mentre Giovanna Abate e Sammy Hassan si dicono addio con rancore.

Baby Gemma

La nuova pelle, gli occhi riposati, la mandibola scolpita hanno avuto un potere dirompente su Gemma Galgani che sorride serafica e compiaciuta davanti a qualsiasi cosa, bella o brutta, positiva o negativa. Si sente bellissima e il resto scompare. Anche il nuovo corteggiatore. Paolo, capelli sale e pepe fino alle spalle, più braccialetti di un vu' cumpra, venditore di auto, le fa letteralmente la revisione: "Cosa ne penso del lifting? Rinnovata. Meglio che in tv. È stato un bel lavoro. Per l'età che ha non è una brutta donna". Qualche mese fa, Gemma avrebbe tirato giù la scenografia degli studi Elios e attaccato un pippone galattico sulle emozioni, oggi è cristallizzata in un'espressione accondiscendente. Superiore perfino a Tina che stuzzica il suo cavaliere: "Sei attivo? Con aiuto o senza aiuto? Sai per lei è importante" e a Nicola, geniale nel rivoltare la frittata e rimanere in trasmissione nonostante il bieco business: "Non sei interessata a nessuno, solo alla sediolina. Può essere ricco, giovane, povero, vecchio, a te non importa niente. Sei interessata solo a stare qui. È inutile che fai i soliti discorsini, con me non attaccano. Facevi le tragedie per due giorni che non ci si vedeva e sei sparita per tre mesi. Mi sento preso in giro". A 26 anni fa il sedotto e abbandonato da nonna Gemma ribattezzata da Tina "baby Gemma".

Le due nuove troniste: Sophie Codegoni e Jessica Antonini

Sophie, 18 anni (in realtà pare che ne abbia 21), è ricca di famiglia, fa il "manichino vivente" per lo showroom di Chiara Ferragni, vuole lavorare nello studio dentistico della mamma e "non muoio per i like, Instagram è un passatempo e non mi impiccio delle cose degli altri". Una panzana grossa quanto la bocca pompata, Sophie è statuaria per madre natura, bella per dono di padre chirurgo, cesellata nell'alabastro del ritocchino, ha una fontana di oro fuso al posto dei capelli e dice di essere a "UominieDonne" per caso. Che mai avrebbe immaginato di fare la tronista. Forse pensava di aver fatto il provino per un posto all'Esselunga. L'altra tronista è Jessica, 29 anni, un figlio di 5, occhi color lago, capelli neri lisci e tratti somatici alla Cleopatra. Ha una storia complicata alle spalle, ma sembra genuina e spontanea. Per ora i messaggi dei corteggiatori sono un cognac pregiato di banalità e inciampi linguistici.

Stracci tra Giovanna Abate e Sammy Hassan

Dopo un'estate spensierata senza ombra di struggimento per Sammy, Giovanna Abate lamenta: "Fuori è stata una pagliacciata. Una storia mai iniziata. Dopo due mesi, la rabbia e la delusione sono passati, ma che amarezza. Fuori di qui l'ho visto 5 volte". Sammy attacca la lagna che è un padre single (roba che Pietro Delle Piane è un livello) e nel giro di 30 secondi partono i latrati. Lui vuole una donna che gli dia tranquillità: "Mi ha contestato pure la foto del battesimo dove c'era la madre di mio figlio" e lei lo zittisce: "Non ricominciare con la storia che hai 35 anni e un figlio. Non pensare di giocare, io quelli come te me li metto in tasca. Quando hai capito che volevo la storia vera e non ti servivo per alzare i follower allora non andavo più bene. Non ci hai mai provato, facevi la finta". Fino all'immarcescibile minaccia: "Non farmi parlare che non ti conviene".

Uomini e donne riparte dai tronisti Davide e Gianluca. E Gemma ha nuovo corteggiatore

