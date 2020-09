Uomini e donne, Tina massacra Gemma: sesso e gigolò, volano mazzate

Giada Oricchio 10 settembre 2020 a

a

a

"Assetata di sesso. Paga uno gigolò". A "UominieDonne", Tina Cipollari martella Gemma Galgani che ha chiuso ufficialmente la frequentazione con Nicola Vivarelli, detto Sirius.

È finita la storia, pardon, la conoscenza tra Gemma e Nicola. A rompere il giochino è stata la dama torinese che da quando ha un viso nuovo (grazie al lifting) cammina tre metri sopra il cielo e a piedi nudi in studio. Ché non riesce più a stare sui tacchi a spillo. I giorni svigoriti sono alle spalle e ora Gemma sfoggia una prosopopea finora accennata: "Nicola ha parlato di Santorini ma sapeva che non si poteva andare. Quando ho provato ad accarezzarlo, ha ritirato la mano. Gli avevo detto che non ci saremmo potuti vedere in questi mesi e avevo accennato a una sorpresa. Poi entra in studio e nemmeno mi guarda". Cioè, lei va a farsi tirare, sparisce e pretende che a settembre Nicola rimanga folgorato dalla bellezza rifiorita.

Giallo sui ritocchini. Giorgio Manetti contro Gemma Galgani

Il furbo 26enne fa la vittima: "Stai cercando delle scuse, ti interessa solo la popolarità. Sapevi che a Santorini non potevamo andare. Ti ho proposto tante cose e non le hai mai accettate. Mi sento preso in giro e rifiutato. Cosa c'era di male ad andare avanti piano, piano?" e quella: "E allora perché parli di Ibiza? Ci sono andata da fidanzata con Ennio, non te lo ricordi?", ma Tina picchia duro: "No, non può ricordarsi perché hai tempi del fidanzamento con Ennio, non era nato!". La Galgani, fasciata nel suo tailleur rosa shocking, insiste: "Le parole stanno a zero, contano i fatti. Quando ci siamo visti a Roma abbiamo fatto i turisti. L'ho invitato a vedere la televisione a casa per avere un po' di intimità, ma non è salito". Ma le basi! Ci vuole la collezione di farfalle o quella di francobolli. E così arriva un'altra picconata dell'antagonista Tina: "Ma tu non eri quella delle emoSSioni? Sei un'assetata di sesso, sesso, sesso. La verità è che te vuoi sparare le tue ultime cartucce con il sesso estremo. Chiama uno gigolò. Spendi due soldi e fai sesso con uno gigolò. Con i tuoi ex dopo tre secondi eri già sdraiata per terra!". E così si chiude la liasion fake dove non è chiaro chi ha preso in giro chi: Nicola che ha tacchinato Gemma per visibilità o la dama 70enne che ha finto di credergli per alimentare il suo personaggio?

"Sembri la nonna di Ken". Gemma irriconoscibile, bufera sul lifting della dama

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.